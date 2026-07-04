Kurioser Vorfall im Teamhotel der ägyptischen Nationalmannschaft: Teamdirektor Ibrahim Hassan schaltet sich ein, als ein Kind kein Foto mit den Spielern machen darf. Es kommt zu einer kurzen Rangelei mit Sicherheitskräften.

Ein Video zeigt, wie es zu einer Auseinandersetzung zwischen der ägyptischen Delegation und einem offenbar überambitionierten Polizisten kommt. X/@EngAmr2000 (Screenshot)

Und plötzlich schubste sich Ägyptens Teamdirektor Ibrahim Hassan mit Sicherheitskräften: Im Teamhotel der ägyptischen Mannschaft ist es vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Australien (5:3 n.E.) zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen.

Videos in sozialen Medien zeigten Rangeleien und hitzige Wortwechsel zwischen Sicherheitskräften und Mitgliedern der ägyptischen WM-Delegation. Mittendrin: Ibrahim Hassan, Zwillingsbruder von Trainer Hossam Hassan.

Streit um ein Foto mit den Spielern

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Wie Medien berichteten, hinderte ein Security-Mitarbeiter nach Angaben des ägyptischen Fußballverbandes ein Kind daran, ein Foto mit den Spielern zu machen. Ibrahim Hassan sei daraufhin eingeschritten, um das Kind zu schützen. Dabei sei es zu einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal gekommen.

Ägyptische Fans hatten sich vor dem Hotel versammelt, um die Spieler zu begrüßen und Fotos sowie Autogramme zu bekommen.

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Polizei bestätigt den Einsatz

Die Polizei von Dallas bestätigte den Einsatz. Man sei am Donnerstag gegen Mittag auf Bitten des Sicherheitsdienstes des Hotels gerufen worden, nachdem eine Person ohne Veranstaltungsakkreditierung versucht habe, Zutritt zu erhalten.

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Die Situation sei noch vor Ort geklärt worden und inzwischen erledigt, hieß es. Auch der ägyptische Fußballverband erklärte Berichten zufolge, es habe sich nur um einen kurzen Zwischenfall gehandelt, der schnell geklärt worden sei. (dpa/ggg)



