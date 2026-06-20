Leroy Sané steht trotz des klaren WM-Auftaktsiegs erneut im Fokus der Kritik. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann die Debatte nicht nachvollziehen – und stärkt dem Offensivspieler vor dem Duell mit der Elfenbeinküste demonstrativ den Rücken.

Julian Nagelsmann gibt Leroy Sané letzte Tipps vor seiner Einwechslung. IMAGO / MIS

Julian Nagelsmann hat Leroy Sané eine Startelf-Garantie für das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste gegeben. Der Bundestrainer kritisierte zugleich die öffentliche Bewertung des Offensivspielers und sprach von einem wiederkehrenden Muster in der Wahrnehmung des Nationalspielers.

„Ich wüsste jetzt nicht, warum ich ihn nicht spielen lassen soll“, sagte Nagelsmann vor der Partie in Toronto. Er lasse sich bei seinen Entscheidungen nicht von externen Meinungen beeinflussen. „Wir haben eine Meinung im Trainerteam, eine Meinung in der Mannschaft und auch Dinge gesehen auf dem Feld, die sehr gut waren.“

Nagelsmann sieht Sané in eine feste Schublade gesteckt

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Besonders deutlich wurde der Bundestrainer bei seiner Analyse der anhaltenden Kritik an Sané. Für Nagelsmann steckt dahinter inzwischen ein „psychologisches Phänomen“.

„Wenn man irgendwann mal einen Menschen in einer gewissen Schublade hat und ihn gewissermaßen charakterisiert, dann wird alles, was man nur ansatzweise in diese Richtung sieht, um ein Vielfaches schlimmer bewertet“, erklärte der 38-Jährige.

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Aus seiner Sicht trifft genau dieses Muster auf Sané zu. Fehler oder unglückliche Aktionen würden deutlich stärker wahrgenommen als positive Beiträge zum Spiel.

Trainer sieht keinen Grund zur Sorge bei seinem Offensivspieler

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Nagelsmann betonte, dass die Diskussionen keine negativen Auswirkungen auf Sané hätten. Der Spieler selbst gehe mit der Situation gelassen um.

„Ich kann versichern, ihn stört es nicht. Es beschäftigt dann eher mich, weil ich ungern habe, dass über meine Spieler so was geschrieben wird“, sagte der Bundestrainer.

Sané war beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao trotz zweier vergebener Großchancen eines der meistdiskutierten Themen. Intern wird seine Leistung offenbar deutlich positiver bewertet als in Teilen der Öffentlichkeit.

Kaum Änderungen nach dem 7:1 gegen Curaçao

Auch grundsätzlich sieht Nagelsmann nach dem überzeugenden WM-Start keinen Anlass für größere Veränderungen.

„Für Änderungen an der Startelf gibt es jetzt keinen offensichtlichen Grund“, erklärte er. Damit dürfte die Mannschaft weitgehend identisch zu der Elf auflaufen, die Curaçao deutlich besiegt hatte.





Mit einem Sieg wäre das Weiterkommen greifbar

Gegen die körperlich robuste Auswahl der Elfenbeinküste könnte die deutsche Mannschaft bereits einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde machen.

„Das Spiel zu gewinnen, wäre sehr wichtig“, sagte Nagelsmann mit Blick auf die Tabellensituation.

Zudem steht für Manuel Neuer ein besonderer Meilenstein an. Der Torhüter wird sein 21. WM-Spiel bestreiten und damit alleiniger Rekordhalter unter den WM-Keepern werden.(dpa/ggg)