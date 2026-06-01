Vor Abflug zur WM: Endlich gute Nachrichten bei Manuel Neuer (40)

Deutschlands Rekord-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat einen Tag vor dem Abflug der DFB-Auswahl in die USA ein wichtiges Signal gesendet.

Der 40-Jährige absolvierte auf dem Campus des DFB erstmals wieder intensive Läufe und spezifische Torwartübungen. Beim lockeren Trainingsspiel der Reservisten gegen Finnland stand der 40-Jährige allerdings nicht im Tor.

Manuel Neuer hatte sich im letzten Bundesligaspiel mit dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln (5:1) am 16. Mai eine Wadenhärtung zugezogen. Wegen der Blessur konnte der Routinier weder im Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) noch beim vorletzten WM-Test der Nationalmannschaft gegen die Finnen (4:0) am Sonntagabend in Mainz mitwirken.

Manuel Neuer: DFB-Comeback in Chicago?

Nach der neuesten Entwicklung zeichnet sich ab, dass Manuel Neuer am Samstag (20.30 Uhr/RTL) bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago zwei Jahre nach seinem Rücktritt mit dem 125. Länderspiel sein Comeback im DFB-Tor geben kann.

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Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon vor dem Finnland-Spiel von guten Fortschritten bei der Genesung von manuel Neuer berichtet. Nagelsmann hatte den Bayern-Keeper auf den letzten Drücker doch wieder zur Nummer eins erklärt. Der Hoffenheimer Oliver Baumann, der am Dienstag im Flieger seinen 36. Geburtstag feiert, wurde dafür zur Nummer zwei zurückgestuft. (dpa/sil)