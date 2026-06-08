Von Altona bis Wandsbek: Hier gibt’s in Hamburg WM-Public-Viewing

Im Landhaus Walter entsteht besonders bei spielen der deutschen Nationalmannschaft eine ganz besondere Atmosphäre. Foto: Landhaus Walter

Am Donnerstag startet die Fußball-WM in Mexiko, USA und Kanada – mit bis zu fünf Spielen täglich. Viele Partien laufen nachts. Dennoch haben viele Bars, Kneipen und Biergärten in Hamburg trotzdem Betrieb und bieten Public Viewing an. Denn eins ist klar: Fußballschauen macht gemeinsam mehr Spaß. Wir haben eine Auswahl an öffentlichen Übertragungen aus allen Hamburger Bezirken zusammengestellt.

WM-Public-Viewing im Bezirk Altona

„Nostalgia Bar“ (Große Brunnenstraße 81, Ottensen)

Anzeige

Mitten in Ottensen liegt die griechische Bar „Nostalgia“. Florian Quandt

Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM!

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt drei Fernseher im Innenraum.

Anzeige

Finde ich einen Platz? Reservierungen sind nicht erwünscht. Frühzeitig kommen, um einen der 70 Plätze zu ergattern

Wie ist das Gastroangebot? Hier gibt es Getränke, darunter das Dortmunder Stadionbier Brinkhoffs vom Fass (0,3 Liter für 3,70 Euro)

Anzeige

Gibt es Specials für die WM? Bei Erreichen der K.o.-Phase gibt es pro Deutschland-Tor einen Gratis-Ouzo

WM-Public-Viewing im Bezirk Bergedorf

„Niko’s Treff“ (Reetwerder 9, Bergedorf)

In Niko’s Treff in Bergedorf haben Sie die Möglichkeit jedes einzelne Spiel zu sehen. FANZO

Was wird gezeigt? Es werden alle Spiele der WM gezeigt.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Insgesamt sind es vier Bildschirme im Innenbereich des Ladens.

Finde ich einen Platz? Es gibt rund 50 Plätze. Bei Deutschlandspielen wird es eng.

Wie ist das Gastroangebot? Nur Getränke: Cider, Bier (auch griechisches), Longdrinks. Ein kleines Bier gibt es ab 2,20 Euro

Time out Sportsbar & Lounge (Billwerder Billdeich 607, Lohbrügge)

Die Timeout Sportsbar ist eine auf 200m² sehr modern eingerichtete Bar. Timeout Website

Was wird gezeigt? Alle Deutschlandspiele werden gezeigt.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt mehrere Bildschirme und eine große Leinwand.

Finde ich einen Platz? Bei erwartetem kleinem Andrang ist für WM-Spiele eine Reservierung meist nicht notwendig.

Gastroangebot: Für die WM gibt es keine Specials. Normale Sportgastronomie (Burger und Bier) kann erworben werden.

WM-Public-Viewing im Bezirk Eimsbüttel

„Old MacDonald“ (Stellinger Weg 33, Eimsbüttel)

Das OldMacDonald bietet neben üppigen Burgern auch nahezu alle Spiele der WM an. Florian Quandt

Was wird gezeigt? Alle Spiele bis 2 Uhr nachts, außerdem alle Deutschland-Spiele.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt neun TV-Geräte, zwei Leinwände und einen Außenbereich.

Finde ich einen Platz? Es gibt insgesamt 100 Plätze. 80 Prozent werden reserviert, der Rest ist für Kurzentschlossene.

Wie ist das Gastroangebot? Der Laden ist bekannt für üppige Burger in Bio-Qualität (ab 14,90 Euro). Für die WM gibt es einen hausgemachten Eistee, außerdem sechs Biere vom Fass.

Gibt es Specials für die WM? Für jedes deutsche Tor werden 100 Euro für den Verein „MenscHHamburg“ gespendet.

„Schweizer Haus“ (Hadermanns Weg 57A, Niendorf)

Großer Andrang wird nicht nur durch die gehobene Atmosphäre erwartet, sondern auch durch das vielfaltige Gstroangebot. Schweizer Haus

Was wird gezeigt? Alle Deutschland-Spiele und Topspiele werden übertragen

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Bis zu acht TV-Geräte innen, dazu bis zu zwei Leinwände draußen

Finde ich einen Platz? Bei Deutschlandspielen wird es erfahrungsgemäß sehr voll, insgesamt gibt es aber 100 Plätze daher wird das reservieren empfohlen.

Wie ist das Gastroangebot? Neben der fixen Karte gibt es wöchentlich Foodspecials. Flaschenbiere ab 3,80 Euro

NUTS (Eppendorfer Weg 115, Hoheluft)

Das Nuts bietet neben zahlreichen Biersorten auch einen Biergarten. Nuts Website

Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM mit der spätesten Anstosszeit 23 Uhr.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt 4 große TV-Geräte.

Finde ich einen Platz? Bei 90 Plätzen insgesamt ganz bestimmt. Das Reservieren wäre allerdings sinnvoll bei Deutschlandspielen da der Andrang groß ist.

Gastroangebot: Der Laden ist bekannt für regelmäßige Grillaktionen im Biergarten. Spare Ribs, Steaks, Würstchen sind bei gutem Wetter anzutreffen. Außerdem gibt es ein breites Getränkesortiment von Bier bis Aperol Spritz.

WM-Public-Viewing im Bezirk Harburg

„B7 Billard & Cocktails“ (Wilstorfer Straße 48, Harburg)

Im B7 können Sie neben einer Runde Billard auch alle Topspiele der Weltmeisterschaft verfolgen. Florian Quandt

Was wird gezeigt? Alle Spiele der Nagelsmann-Elf sowie ausgewählte Topspiele

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Eine große Leinwand, mehrere Bildschirme

Finde ich einen Platz? Reservierung wird empfohlen

Wie ist das Gastroangebot? Es werden kleine Snacks wie Nachos angeboten, dazu eine große Auswahl an Getränken, wie den Biertower (3 Liter für 29 Euro).

WM-Public-Viewing im Bezirk Mitte

„Knust“ (Neuer Kamp 30, St. Pauli)

Auf der Leinwand am Lattenplatz oder in der Bar können Sie nahezu alle Spiele verfolgen. imago/Philipp Szyza

Was wird gezeigt? Die Abendspiele der Gruppenphase sollen drinnen und draußen gezeigt werden. Wie es bei der K.o.-Runde aussieht, ist noch offen.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Auf dem Lattenplatz vor dem Knust wird eine große Leinwand aufgebaut. Drinnen gibt es mehrere Bildschirme.

Finde ich einen Platz? Früh kommen und mitfiebern!

Wie ist das Gastroangebot? Normale Kneipenkost und Bier vom Fass ab 4,50 Euro

„Überquell“ (St. Pauli Fischmarkt 28-32, St. Pauli)

Bekannt für leckere Pizzen und eine große Auswahl an Bieren vom Fass finden Sie im ÜberQuell. Event Inc

Was wird gezeigt? Das Eröffnungsspiel und die deutschen Spiele

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Im Biergarten werden mehrere große Bildschirme aufgestellt

Finde ich einen Platz? Reservierungen gibt es nur für große Gruppen ab 30 Personen

Wie ist das Gastroangebot? Das Restaurant ist bekannt für herausragende Pizzen und Craftbier, ab 3,90 Euro vom Fass

Irish Pub in the Fleetenkieker (Börsenbrücke 10, Altstadt)

Klassisches Pub-Flair im Irish Pub in the Fleetenkieker. © Jared Burris via Unsplash

Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM bis auf die Nachtspiele (3,4,6 Uhr)

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt 7 TV-Geräte im gesamten Pub. Es ist ein klassisches „von überall sichtbar“-Sportsbar-Setup. Darum ist es auch möglich mehrere Spiele parallel zu schauen.

Finde ich einen Platz? Der Irish Pub in the Fleetenkieker hat 150 Plätze. Für WM-Spiele wird eine Reservierung stark empfohlen.

Gastroangebot: Typisches Irish-Pub Menü (Burger, Pub Food) Es wird mit internationalen Bieren, wie Guinness und Ale geworben. Es werden 16 Biere vom Fass angeboten.

Specials für die WM: Besondere WM-Specials gibt es jeden Tag verschieden je nachdem welche Nationalmannschaften spielen. Außerdem ist ein Hausbier für die WM mit ins Angebot genommen worden.

WM-Public-Viewing im Bezirk Nord

„Landhaus Walter“ (Otto-Wels-Straße 2, Winterhude)

Im Landhaus Walter entsteht besonders bei spielen der deutschen Nationalmannschaft eine ganz besondere Atmosphäre. Landhaus Walter

Was wird gezeigt? Hamburgs wohl bekanntester Biergarten kündigt 54 Spiele an, darunter die DFB-Partien. Einen genauen Spielplan soll es bald geben

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt eine große Open-Air-LED-Leinwand im Biergarten

Finde ich einen Platz? Bei den vergangenen Turnieren war es rappelvoll. Empfehlung: Eine Stunde vor Anpfiff kommen und die besten Plätze sichern.

Wie ist das Gastroangebot? Klassischer Biergarten-Mix mit Grillangebot und diversen Bieren vom Fass. Preislich geht es bei 4,50 Euro los

„Fricke 46“ (Frickestraße 46, Eppendorf)

Fricke 46 hat neben viel Platz im Innenbereich auch draußen Plätze. © Maribel Edler

Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM!

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? In der Bar sind vier Bildschirme aufgestellt.

Finde ich einen Platz? Das Angebot mit etwa 120 Plätzen ist üppig.

Wie ist das Gastroangebot? Klassisches Fastfood (Currywurst, Schnitzel, Gyros), dazu natürlich Bier.

WM-Public-Viewing im Bezirk Wandsbek

„Feuervogel Wandsbek“ (Wandsbeker Chaussee 303, Eilbek)

Der Feuervogel ist Bar und Restaurant in einem. Tripadvisor

Was wird gezeigt? Alle DFB-Spiel und ausgewählte Topspiele.

Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Innen soll es acht TV-Geräte geben, außen eine Leinwand in einem Pavillon.

Finde ich einen Platz? Bei 100 Plätzen ist frühzeitiges Erscheinen sinnvoll.

Wie ist das Gastroangebot? Pizza, Pasta, Burger, Fleischgerichte und Fisch – die Speisekarte ist üppig. Der halbe Liter Bier kostet 5,90 Euro.

Gibt es Specials für die WM? Pro Deutschland-Tor gibt es ein 0,1-Liter-Bier aufs Haus. (GGG/SG)