Von Altona bis Wandsbek: Hier gibt’s in Hamburg WM-Public-Viewing
Am Donnerstag startet die Fußball-WM in Mexiko, USA und Kanada – mit bis zu fünf Spielen täglich. Viele Partien laufen nachts. Dennoch haben viele Bars, Kneipen und Biergärten in Hamburg trotzdem Betrieb und bieten Public Viewing an. Denn eins ist klar: Fußballschauen macht gemeinsam mehr Spaß. Wir haben eine Auswahl an öffentlichen Übertragungen aus allen Hamburger Bezirken zusammengestellt.
WM-Public-Viewing im Bezirk Altona
„Nostalgia Bar“ (Große Brunnenstraße 81, Ottensen)
Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM!
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt drei Fernseher im Innenraum.
Finde ich einen Platz? Reservierungen sind nicht erwünscht. Frühzeitig kommen, um einen der 70 Plätze zu ergattern
Wie ist das Gastroangebot? Hier gibt es Getränke, darunter das Dortmunder Stadionbier Brinkhoffs vom Fass (0,3 Liter für 3,70 Euro)
Gibt es Specials für die WM? Bei Erreichen der K.o.-Phase gibt es pro Deutschland-Tor einen Gratis-Ouzo
WM-Public-Viewing im Bezirk Bergedorf
„Niko’s Treff“ (Reetwerder 9, Bergedorf)
Was wird gezeigt? Es werden alle Spiele der WM gezeigt.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Insgesamt sind es vier Bildschirme im Innenbereich des Ladens.
Finde ich einen Platz? Es gibt rund 50 Plätze. Bei Deutschlandspielen wird es eng.
Wie ist das Gastroangebot? Nur Getränke: Cider, Bier (auch griechisches), Longdrinks. Ein kleines Bier gibt es ab 2,20 Euro
Time out Sportsbar & Lounge (Billwerder Billdeich 607, Lohbrügge)
Was wird gezeigt? Alle Deutschlandspiele werden gezeigt.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt mehrere Bildschirme und eine große Leinwand.
Finde ich einen Platz? Bei erwartetem kleinem Andrang ist für WM-Spiele eine Reservierung meist nicht notwendig.
Gastroangebot: Für die WM gibt es keine Specials. Normale Sportgastronomie (Burger und Bier) kann erworben werden.
WM-Public-Viewing im Bezirk Eimsbüttel
„Old MacDonald“ (Stellinger Weg 33, Eimsbüttel)
Was wird gezeigt? Alle Spiele bis 2 Uhr nachts, außerdem alle Deutschland-Spiele.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt neun TV-Geräte, zwei Leinwände und einen Außenbereich.
Finde ich einen Platz? Es gibt insgesamt 100 Plätze. 80 Prozent werden reserviert, der Rest ist für Kurzentschlossene.
Wie ist das Gastroangebot? Der Laden ist bekannt für üppige Burger in Bio-Qualität (ab 14,90 Euro). Für die WM gibt es einen hausgemachten Eistee, außerdem sechs Biere vom Fass.
Gibt es Specials für die WM? Für jedes deutsche Tor werden 100 Euro für den Verein „MenscHHamburg“ gespendet.
„Schweizer Haus“ (Hadermanns Weg 57A, Niendorf)
Was wird gezeigt? Alle Deutschland-Spiele und Topspiele werden übertragen
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Bis zu acht TV-Geräte innen, dazu bis zu zwei Leinwände draußen
Finde ich einen Platz? Bei Deutschlandspielen wird es erfahrungsgemäß sehr voll, insgesamt gibt es aber 100 Plätze daher wird das reservieren empfohlen.
Wie ist das Gastroangebot? Neben der fixen Karte gibt es wöchentlich Foodspecials. Flaschenbiere ab 3,80 Euro
NUTS (Eppendorfer Weg 115, Hoheluft)
Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM mit der spätesten Anstosszeit 23 Uhr.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt 4 große TV-Geräte.
Finde ich einen Platz? Bei 90 Plätzen insgesamt ganz bestimmt. Das Reservieren wäre allerdings sinnvoll bei Deutschlandspielen da der Andrang groß ist.
Gastroangebot: Der Laden ist bekannt für regelmäßige Grillaktionen im Biergarten. Spare Ribs, Steaks, Würstchen sind bei gutem Wetter anzutreffen. Außerdem gibt es ein breites Getränkesortiment von Bier bis Aperol Spritz.
WM-Public-Viewing im Bezirk Harburg
„B7 Billard & Cocktails“ (Wilstorfer Straße 48, Harburg)
Was wird gezeigt? Alle Spiele der Nagelsmann-Elf sowie ausgewählte Topspiele
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Eine große Leinwand, mehrere Bildschirme
Finde ich einen Platz? Reservierung wird empfohlen
Wie ist das Gastroangebot? Es werden kleine Snacks wie Nachos angeboten, dazu eine große Auswahl an Getränken, wie den Biertower (3 Liter für 29 Euro).
WM-Public-Viewing im Bezirk Mitte
„Knust“ (Neuer Kamp 30, St. Pauli)
Was wird gezeigt? Die Abendspiele der Gruppenphase sollen drinnen und draußen gezeigt werden. Wie es bei der K.o.-Runde aussieht, ist noch offen.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Auf dem Lattenplatz vor dem Knust wird eine große Leinwand aufgebaut. Drinnen gibt es mehrere Bildschirme.
Finde ich einen Platz? Früh kommen und mitfiebern!
Wie ist das Gastroangebot? Normale Kneipenkost und Bier vom Fass ab 4,50 Euro
„Überquell“ (St. Pauli Fischmarkt 28-32, St. Pauli)
Was wird gezeigt? Das Eröffnungsspiel und die deutschen Spiele
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Im Biergarten werden mehrere große Bildschirme aufgestellt
Finde ich einen Platz? Reservierungen gibt es nur für große Gruppen ab 30 Personen
Wie ist das Gastroangebot? Das Restaurant ist bekannt für herausragende Pizzen und Craftbier, ab 3,90 Euro vom Fass
Irish Pub in the Fleetenkieker (Börsenbrücke 10, Altstadt)
Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM bis auf die Nachtspiele (3,4,6 Uhr)
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt 7 TV-Geräte im gesamten Pub. Es ist ein klassisches „von überall sichtbar“-Sportsbar-Setup. Darum ist es auch möglich mehrere Spiele parallel zu schauen.
Finde ich einen Platz? Der Irish Pub in the Fleetenkieker hat 150 Plätze. Für WM-Spiele wird eine Reservierung stark empfohlen.
Gastroangebot: Typisches Irish-Pub Menü (Burger, Pub Food) Es wird mit internationalen Bieren, wie Guinness und Ale geworben. Es werden 16 Biere vom Fass angeboten.
Specials für die WM: Besondere WM-Specials gibt es jeden Tag verschieden je nachdem welche Nationalmannschaften spielen. Außerdem ist ein Hausbier für die WM mit ins Angebot genommen worden.
WM-Public-Viewing im Bezirk Nord
„Landhaus Walter“ (Otto-Wels-Straße 2, Winterhude)
Was wird gezeigt? Hamburgs wohl bekanntester Biergarten kündigt 54 Spiele an, darunter die DFB-Partien. Einen genauen Spielplan soll es bald geben
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Es gibt eine große Open-Air-LED-Leinwand im Biergarten
Finde ich einen Platz? Bei den vergangenen Turnieren war es rappelvoll. Empfehlung: Eine Stunde vor Anpfiff kommen und die besten Plätze sichern.
Wie ist das Gastroangebot? Klassischer Biergarten-Mix mit Grillangebot und diversen Bieren vom Fass. Preislich geht es bei 4,50 Euro los
„Fricke 46“ (Frickestraße 46, Eppendorf)
Was wird gezeigt? Alle Spiele der WM!
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? In der Bar sind vier Bildschirme aufgestellt.
Finde ich einen Platz? Das Angebot mit etwa 120 Plätzen ist üppig.
Wie ist das Gastroangebot? Klassisches Fastfood (Currywurst, Schnitzel, Gyros), dazu natürlich Bier.
WM-Public-Viewing im Bezirk Wandsbek
„Feuervogel Wandsbek“ (Wandsbeker Chaussee 303, Eilbek)
Was wird gezeigt? Alle DFB-Spiel und ausgewählte Topspiele.
Wie viele Bildschirme zum Public Viewing gibt es? Innen soll es acht TV-Geräte geben, außen eine Leinwand in einem Pavillon.
Finde ich einen Platz? Bei 100 Plätzen ist frühzeitiges Erscheinen sinnvoll.
Wie ist das Gastroangebot? Pizza, Pasta, Burger, Fleischgerichte und Fisch – die Speisekarte ist üppig. Der halbe Liter Bier kostet 5,90 Euro.
Gibt es Specials für die WM? Pro Deutschland-Tor gibt es ein 0,1-Liter-Bier aufs Haus. (GGG/SG)