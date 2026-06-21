Mit seinen Paraden gegen Spanien wurde Kap-Verde-Torwart Vozinha über Nacht zum WM-Star. Nun bekommt die emotionale Geschichte des 40-Jährigen eine weitere besondere Wendung: Seine Mutter ist nach einer langen Reise in den USA angekommen und kann ihn erstmals bei einer Weltmeisterschaft live unterstützen.

Die Tränen sind getrocknet, Kap Verdes neuer Volksheld Vozinha kann im zweiten WM-Spiel auf die Unterstützung seiner Mutter vor Ort in Miami bauen. Beim Training von Kap Verde im Waters Sportsplex in Tampa dreht sich derzeit alles um den 40 Jahre alten Torhüter. Vozinha schreibt Autogramme, posiert für Selfies mit Fans und steht im Mittelpunkt zahlreicher TV-Kameras. Schließlich hat der Keeper mit seiner Leistung beim 0:0 gegen Spanien eines der großen Märchen dieser Weltmeisterschaft geschrieben.

Nach Visaproblemen schafft es die Mutter doch noch in die USA

Nun bekommt die Geschichte ein emotionales Happy End. Seine Mutter Ana Candida Evora ist nach einer langen Reise in Miami angekommen und kann ihren Sohn beim zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay in der Nacht zu Montag (0 Uhr MESZ) erstmals bei dieser WM im Stadion unterstützen.

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„Für mich ist das sehr wichtig, weil meine ganze Familie mich immer in allem unterstützt“, sagte Vozinha. Neben seiner Mutter sind inzwischen auch sein Vater und sein Bruder in den USA. „Das ist für mich etwas Besonderes. Deshalb bin ich sehr glücklich.“

Noch vor wenigen Tagen schien ein Besuch seiner Mutter kaum möglich. Wegen Visa-Problemen und der hohen Kosten konnte sie nicht zum Auftaktspiel gegen Spanien reisen und verfolgte die Partie aus der Heimat.

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Aus dem Underdog wird über Nacht ein weltweiter Star

Mit seinen zahlreichen Paraden gegen die spanische Auswahl um Lamine Yamal spielte sich Vozinha in die Herzen vieler Fußballfans. Nach dem Schlusspfiff flossen bei ihm die Tränen, auch weil seine Mutter nicht im Stadion dabei sein konnte.

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Seitdem hat sich sein Leben verändert. In der Hauptstadt Praia schmückt inzwischen ein riesiges Bild des Torhüters einen öffentlichen Platz. Auf Instagram verzeichnet der WM-Held mittlerweile mehr als 14 Millionen Follower. Zu seinen neuen Anhängern gehören unter anderem NBA-Star Victor Wembanyama und NFL-Superstar Patrick Mahomes.

Die emotionale Geschichte verbreitete sich weltweit. Sogar der US-Kongressabgeordnete Hakeem Jeffries schaltete sich ein und bat Außenminister Marco Rubio um Unterstützung bei der Visa-Angelegenheit. Mit Erfolg.

Eine Reise, die für die Mutter alles verändert

Für Ana Candida Evora war die Reise in die USA alles andere als selbstverständlich. Kap Verde gehört zu den Ländern, deren Bürger für ein Visum eine hohe Kaution hinterlegen müssen. Noch schwieriger war jedoch ein anderer Umstand.

„Meine Mutter hat keinen Pass, sie ist noch nie aus Kap Verde ausgereist, sie mag es nicht zu reisen“, erzählte Vozinha. Für die Weltmeisterschaft und ihren Sohn machte sie nun eine Ausnahme.

„Alles passiert so schnell, ich bin sehr glücklich“, sagte Evora der BBC vor ihrer Abreise. „So Gott will, werde ich meinen Sohn bei der Weltmeisterschaft spielen sehen.“

Für das Spiel gegen Uruguay bringt sie großes Selbstvertrauen mit: „Ich bringe eine besondere Energie für die Kapverdier mit. Wir werden kämpfen und auf dem Platz glänzen.“

Am besten so, wie ihr Sohn es bereits beim sensationellen Auftakt gegen Spanien vorgemacht hat. (sid/ggg)