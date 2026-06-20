Für die niederländischen Fans war das Unentschieden gegen Japan zum Auftakt der WM scheinbar kein Stimmungskiller. Vor der Partie gegen Schweden stimmen sich Zehntausende Fußballverrückte auf die Partie ein.

Niederländische Fans stimmen sich bei der WM auf das Spiel gegen Schweden ein. IMAGO / ANP

Zehntausende niederländische Fans haben sich schon Stunden vor dem zweiten WM-Spiel ihrer Fußball-Nationalmannschaft in Stimmung gebracht und Houston in Orange getaucht. Schon um 8 Uhr Ortszeit trafen sich die Anhänger der Elftal vor dem legendären Oranje-Partybus bei der Rice University.

Nach dem Warm-up mit DJs nahmen nach ersten Polizeischätzungen rund 30.000 Menschen am vier Kilometer langen Fanmarsch zum WM-Stadion teil, in dem das Team von Bondscoach Ronald Koeman am Mittag Ortszeit (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) auf Schweden trifft.

Niederländische Fans stimmen sich mit „Links Rechts“-Song ein

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Eingeladen waren auch die Amerikaner, einzige Voraussetzung: Orange tragen. Zum niederländischen Partylied „Links Rechts“ der Band Snollebollekes bewegte sich der Tross durch die Straßen.

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Vor dem ersten Spiel gegen Japan (2:2) in Dallas waren rund 15.000 Anhänger mit dem Oranje Fanwalk durch die Stadt gezogen. Koemans Team kann jede Unterstützung gebrauchen, denn der Druck aus der Heimat ist bereits. Gegen den schwedischen Starsturm mit Viktor Gyökeres und Alexander Isak will die Elftal den ersten Sieg einfahren. (sid/lam)