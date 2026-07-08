Manuel Akanji verschießt erneut einen Elfmeter – doch diesmal mit Happy End. Nach dem Viertelfinaleinzug der Schweiz kündigt der Verteidiger an, künftig nicht mehr vom Punkt anzutreten.

Nach dem Happy End im Elfmeterschießen gegen Kolumbien konnte der Schweizer Manuel Akanji über seinen neuerlichen Fehlschuss schon wieder lächeln. „Ich habe Muri (Nationaltrainer Murat Yakin, d. Red.) gesagt, dass das der letzte Elfmeter war, den ich geschossen habe. Das war eine Katastrophe“, berichtete Akanji im Schweizer Fernsehen nach dem Sieg im WM-Achtelfinale.

Akanji kündigt Elfmeter-Rückzug an

Der frühere Dortmunder hatte bereits bei den vergangenen Europameisterschaften im Elfmeterschießen vergeben – 2024 gegen England und 2021 gegen Spanien schieden die Schweizer dann auch jeweils im Viertelfinale aus. Diesmal machten seine Teamkollegen seinen Fehlschuss wett, und daher war Akanji „unglaublich stolz auf die Mannschaft, wie sie reagiert hat. Alle haben die Elfmeter souverän verwandelt.“

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„Die goldene Regel“ gebrochen

Nur er selbst habe bei seinem Versuch die „goldene Regel“ gebrochen. „Ich habe mich im letzten Moment anders entschieden. Ich habe gesehen, dass der Torwart schon zweimal nach links gesprungen war“, sagte er. Daraufhin zögerte der Verteidiger, rutschte „noch ein bisschen, und dann ging der Ball vier Meter übers Tor“.

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Nun geht es im WM-Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi. Dass Akanji in einem möglichen weiteren Elfmeterschießen antreten würde, scheint derzeit ausgeschlossen. (sid/ggg)