Felix Zwayer sollte bei der WM seine große Bühne bekommen. Doch trotz vieler Diskussionen um die Schiri-Leistungen kommt der deutsche Referee in der entscheidenden Turnierphase nicht zum Einsatz. Wieso?

Nach dem frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft hätte die Weltmeisterschaft das Turnier des Felix Zwayer werden können. Doch aktuell deutet wenig darauf hin. Beim Achtelfinal-Aus von Portugal gegen Spanien (0:1) bekam Zwayer zumindest einen direkten Einblick in die Partie um Cristiano Ronaldo. Der Berliner war als vierter Offizieller im Einsatz und unterstützte dabei die Kommunikation an der Seitenlinie. Weitere Aufgaben in der K.-o.-Phase blieben ihm bislang jedoch verwehrt. Das ist eine große Enttäuschung für den 45-Jährigen – und auch für das deutsche Schiedsrichterwesen.

Obwohl die Schiedsrichter seit Beginn der entscheidenden Turnierphase immer wieder im Mittelpunkt der Kritik stehen, wurde Zwayer in den 28 Partien des Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals nicht berücksichtigt.

FIFA setzt in der K.-o.-Phase nicht auf den Deutschen

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Lediglich zwei Einsätze in der Vorrunde stehen für den Berliner zu Buche. Sein letzter Auftritt auf dem Platz liegt bereits fast zwei Wochen zurück. Zwar befindet sich Zwayer weiterhin im Schiedsrichter-Camp der FIFA in Miami, doch ein Einsatz in den entscheidenden Spielen um den WM-Titel erscheint zunehmend unwahrscheinlich.

Über die Gründe für das offenbar fehlende Vertrauen der Verantwortlichen um FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina kann nur spekuliert werden. Beobachter halten es jedoch für möglich, dass die öffentliche Kritik von DFB-Präsident Bernd Neuendorf an den Entscheidungen rund um den „Fall Folarin Balogun“ eine Rolle gespielt haben könnte.

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Alte Debatten holen Felix Zwayer wieder ein

Für Zwayer wäre eine solche Entwicklung besonders bitter. Der Schiedsrichter musste lange auf seine WM-Chance warten und war bereits zuvor in eine kontroverse Diskussion geraten, die er selbst nicht ausgelöst hatte.

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Vor viereinhalb Jahren wurde seine Rolle im Manipulationsskandal um Robert Hoyzer erneut thematisiert. Auslöser war eine Aussage von Jude Bellingham nach der Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3).

Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland.“ Jude Bellingham vor vielen Jahren über Zwayer

„Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland“, hatte der damalige BVB-Profi kritisiert. Die anschließende Debatte belastete Zwayer so stark, dass er zeitweise über ein Karriereende nachgedacht hatte.

Lob aus Deutschland – Zurückhaltung bei der FIFA

Knut Kircher, deutscher Schiedsrichter-Chef, hatte die WM-Nominierung Zwayers ausdrücklich begrüßt. „Er ist sehr professionell in seiner Einstellung auf und neben dem Platz“, sagte Kircher. Zwayer verfüge über „sehr, sehr hohe Grundlagen von Fitness, Regelkenntnis und Spielvorbereitung“.

Auch international genoss Zwayer zuletzt großes Vertrauen. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land leitete er vier Partien, darunter das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1).

Die FIFA scheint Zwayer derzeit jedoch anders zu bewerten. Seine verletzungsbedingte Pause beim WM-Debüt in der Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) könnte damit möglicherweise der prägendste Moment seiner Endrunde bleiben. (sid /ggg)