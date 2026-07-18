Jürgen Klopp hat sich mit einem Video auf Instagram gegen erfundene Aussagen über Thomas Tuchel und Englands WM-Aus zur Wehr gesetzt. Der Ex-Liverpool-Coach appelliert an die Fans, nicht alles zu glauben.

Jürgen Klopp ist derzeit noch als MagentaTV-Experte im Einsatz. IMAGO / Uwe Kraft

Jürgen Klopp wehrt sich gegen Falschmeldungen im Internet über vermeintliche Aussagen von ihm über das englische WM-Scheitern und Trainer Thomas Tuchel. Er habe viele Nachrichten bekommen – und in sozialen Netzwerken werde behauptet, dass er sich zu diesen Themen geäußert habe.

„Das ist nicht wahr. Ich habe mit niemandem gesprochen für die letzten drei, vier, fünf Tage“, sagte der 59-Jährige auf Englisch in einem Instagram-Video, das er nach eigenen Angaben auf seinem Sofa aufgenommen hat.

Kritik an Tuchel nach Halbfinal-Aus

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Klopp ist bei der WM als Experte für MagentaTV aktiv, war aber rund um die Halbfinals nicht im Einsatz. England hatte den Einzug ins Endspiel mit 1:2 gegen Argentinien verpasst. Thomas Tuchel war danach als englischer Trainer in die Kritik geraten, da sein Team eine 1:0-Führung mit einer sehr defensiven Taktik verspielt hatte.

Sein nächster Auftritt sei erst wieder beim Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21 Uhr/MagentaTV und ZDF), betonte Klopp.

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Klopp appelliert an die Fans: „Nicht alles glauben“

„Verrückte Welt, verrückte Welt, aber glaubt nicht alles, was ihr lest. Dieses Mal ist es definitiv falsch“, betonte der frühere Bundesligatrainer.

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Klopp steht kurz vor einem Engagement als deutscher Nationaltrainer. Er soll einen Vertrag bis zur WM 2030 unterschreiben. (dpa/ggg)



