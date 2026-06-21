Eine Soße sorgt bei der Weltmeisterschaft für unerwartete Aufmerksamkeit. Die US-Flugsicherheitsbehörde TSA richtet sich mit humorvollen Botschaften an Reisende – und erinnert dabei an eine wichtige Regel für den Heimflug.

Die amerikanischen Flughäfen sind vor allem durch die Weltmeisterschaft stark besucht. IMAGO / TheNews2

Wer die Fußball-WM in den USA besucht und dabei auf den Geschmack von Ranchsoße gekommen ist, sollte beim Rückflug vorsichtig sein. Die US-Flugsicherheitsbehörde TSA (Transportation Security Administration) hat Fans mit mehreren augenzwinkernden Beiträgen in sozialen Netzwerken davor gewarnt, größere Mengen der beliebten Soße im Handgepäck mitzunehmen.

„Falls Ihr wegen einer sehr großen Sportveranstaltung hier seid und dabei zufällig RANCH entdeckt … packt sie bitte auf dem Heimweg in Euer Aufgabegepäck“, schrieb die Behörde bei Instagram und X.

Mit Humor erinnert die TSA an die Flüssigkeitsregeln

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In mehreren Beiträgen machte sich die Behörde über die Begeisterung für das typisch amerikanische Dressing lustig. So empfahl die TSA scherzhaft, Reisende sollten ihre Ranchsoße nicht noch schnell vor der Sicherheitskontrolle austrinken. Stattdessen könnten die Mitarbeiter die Flaschen auch direkt für die Passagiere aufgeben.

Ein weiterer Beitrag lautete schlicht: „Tage seit dem letzten Flughafenvorfall mit Ranch: 0.“

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Hinter dem humorvollen Ton steckt allerdings ein ernster Hinweis. Auch Ranch-Dressing fällt unter die internationalen Flüssigkeitsbestimmungen für Flugreisen.

Warum Ranchsoße zum Problem am Flughafen werden kann

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Auf Flügen dürfen Passagiere im Handgepäck nur Flüssigkeiten in Behältern mit maximal 100 Millilitern transportieren. Diese müssen zudem in einem durchsichtigen Ein-Liter-Beutel verstaut werden.

Da Ranch-Dressing üblicherweise in deutlich größeren Flaschen verkauft wird, müssten viele Reisende ihre Mitbringsel an der Sicherheitskontrolle entsorgen. Die TSA empfiehlt daher, die Soße direkt im aufgegebenen Gepäck zu transportieren.

Ausländische Fans entdecken einen amerikanischen Klassiker

Ranch-Dressing gehört zu den beliebtesten Soßen der USA. Das ursprünglich in Kalifornien entwickelte Dressing basiert auf Buttermilch und enthält unter anderem Mayonnaise, Schnittlauch, Petersilie und Dill.

Im Zuge der Weltmeisterschaft scheint die Soße auch bei vielen internationalen Besuchern Anklang gefunden zu haben. Die TSA reagierte deshalb gezielt mit ihren Hinweisen auf die große Zahl ausländischer Fans im Land.

Sogar der Hersteller macht bei der Aktion mit

Mittlerweile hat auch Lebensmittelhersteller Kraft den Hype aufgegriffen. Das Unternehmen kündigte in sozialen Netzwerken an, über eine TSA-konforme Verpackungsgröße nachzudenken.

„Manche Besucher nehmen Souvenirs mit nach Hause. Andere nehmen Amerikas beliebtestes Dressing mit“, schrieb der Konzern.

Das dazu veröffentlichte Bild sei zwar teilweise mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden, eine echte Version könnte jedoch folgen. Damit würde Ranchsoße künftig vielleicht sogar problemlos ins Handgepäck passen. (dpa/ggg)