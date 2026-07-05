Rund eine Dreiviertelstunde vor dem ursprünglichen Anpfiff gegen England gab der Stadionsprecher die Verschiebung bekannt.

Die Stadionanzeige in Mexiko-Stadt weist auf die Verlegung des Anpfiffs hin. picture alliance/PA Images/Martin Rickett

Der Achtelfinal-Kracher zwischen Mitgastgeber Mexiko und England wird wegen der Wetterbedingungen in Mexiko-Stadt vorerst um eine Stunde verschoben. Neue Anstoßzeit ist damit 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ/Magenta TV). „Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität“, hieß es im Live-Ticker des Weltverbandes.

Schon das Sechzehntelfinale gegen Ecuador im ehrwürdigen Aztekenstadion hatte aus Sicherheitsgründen wegen eines Gewitters mit 60 Minuten Verspätung begonnen. Mexiko gewann die Partie 2:0.

Mexiko gegen England startet später

Anzeige

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem ursprünglichen Anpfiff gegen England gab der Stadionsprecher die Verschiebung bekannt. Am Nachmittag hatte das Gewitter mit heftigem Regen eingesetzt.

Zwei Tage vor der Partie hatte es Diskussionen über eine Vorverlegung der Partie gegeben. Vor allem mexikanischen Medienberichten zufolge hatte es Überlegungen gegeben, die Partie wegen der drohenden Unwetter um sechs Stunden auf 12 Uhr Ortszeit vorzuverlegen.

Anzeige

Dies hätte aber auch Einfluss auf das Spiel zwischen Norwegen und Brasilien in East Rutherford gehabt. Letztlich blieb es auch nach angeblichen Beschwerden des mexikanischen und englischen Verbandes bei der ursprünglichen Anstoßzeit.