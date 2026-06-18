Getränke-Ansturm in Boston: Die schottischen Fans kauften in vier Tagen viermal mehr Bier als sonst an Feiertagen üblich.

Wilde Bootstouren, stimmungsvolle Baseball-Ausflüge und Gänsehaut bei den Partien der „Bravehearts“: Die „Tartan Army“ ist einer der Hingucker der WM. Die schottischen Fans zeigen eine beeindruckende Ausdauer beim Feiern – und beim Trinken. Die Bars in Boston kommen angesichts des nicht zu stillenden Bierdursts der Briten kaum hinterher, die Brauereien müssen für Nachschub sorgen.

Die Boston Beer Co. teilte laut ESPN in einer Pressemitteilung mit, dass die Schotten von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier getrunken hätten, wie das Unternehmen normalerweise während einer typischen viertägigen Feiertagsphase wie dem 4. Juli vorrätig habe. Es sei eine „Notfalllieferung“ notwendig geworden.

Schottische Fans sorgen für Ausnahmezustand in Boston

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„Sie trinken im Grunde genommen nur Boston Lager. Wir nehmen diese Woche zusätzliche Lieferungen auf, um sicherzustellen, dass wir genug davon haben“, teilte das Unternehmen zudem mit. Paul Morris von der Taverne The White Bull ergänzte: „Uns ist alles ausgegangen. Die Fans waren unglaublich. Sie sind großartig – sie haben Spaß, trinken, feiern – und genießen die Zeit in vollen Zügen.“

Den 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten Medienberichten zufolge zwischen 40.000 und 50.000 Schotten in der Hauptstadt von Massachusetts verfolgt – ihre ohnehin schon gute Laune wurde dabei noch mal besser.

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Auch das zweite Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag (0 Uhr MESZ/MagentaTV) im NFL-Stadion der New England Patriots, das Team von Nationaltrainer Steve Clarke hat gegen Marokko den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde im Visier. (sid/sil)