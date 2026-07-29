Über fünf Millionen Euro Hotdog-Umsatz: FIFA veröffentlicht irre Zahlen zur WM

Nicht nur sportlich stellte die WM neue Bestmarken auf. Auch beim Stadion-Catering wurden Rekorde erzielt – allen voran beim Verkauf von Hotdogs.

Die WM sorgte auch für Rekordumsätze beim Catering in den Stadien. IMAGO/Eibner

1350 Fußballfelder: 675.000 Hotdogs in WM-Stadien verkauft. Eine addierte Länge von 135 Kilometern, also umgerechnet 1350 aneinandergereihte Fußballfelder: In den Stadien der Fußball-Weltmeisterschaft wurde eine Rekordzahl von fast 675.000 Hotdogs verkauft. Dies teilte der Weltverband FIFA am Montag mit.

Bei einem Preis von 8,99 US-Dollar (7,90 Euro) investierten die Fans somit mehr als 6 Millionen US-Dollar (5,27 Millionen Euro) in den Verzehr einer warmen Brühwurst im weichen Weizenbrötchen.

Millionen Getränke verkauft

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Außerdem tranken die Anhänger in den Arenen laut FIFA über 5,5 Millionen Becher Bier, dazu kommen mehr als 4,6 Millionen Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Insgesamt waren 6,8 Millionen Stadionbesucher zur WM in den USA, Mexiko und Kanada gepilgert.

Tausende Helfer im Einsatz

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Hinter den Kulissen hätten laut Weltverband mehr als 43.000 ehrenamtliche Helfer, 73.700 akkreditierte Sicherheitsbeamte und FIFA-Angestellte aus 104 Nationen für die Durchführung der 104 Turnierspiele gesorgt.

Diese Zahlen zeigen, was es für die Durchführung der bislang größten Sportveranstaltung braucht“ Mattias Grafström

„Diese Zahlen zeigen, was es für die Durchführung der bislang größten Sportveranstaltung braucht“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström: „Ob beim Empfang der Fans, bei der Vorbereitung der Spielfelder, bei der Unterstützung der Mannschaften, beim Schutz der Spielorte oder der Übertragung des Turniers für ein Milliardenpublikum haben Menschen in ganz Nordamerika dazu beigetragen, mit dieser WM im globalen Sport neue Maßstäbe zu setzen.“ (sid/ggg)