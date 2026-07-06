Zwischen Mikrofon und Fußballplatz zieht Thomas Müller ein positives Fazit seiner WM-Expertenrolle bei MagentaTV – und kündigt zugleich seine schnelle Rückkehr auf den Rasen bei den Vancouver Whitecaps FC an.

Vom Platz ans Mikrofon und zurück: Vor der Rückkehr in den Spielbetrieb mit den Vancouver Whitecaps FC hat Thomas Müller ein positives Zwischenfazit seiner Premiere als Experte bei MagentaTV während der Fußball-Weltmeisterschaft gezogen. „Wir hatten viel Spaß intern und bei den Shows“, bilanzierte der Weltmeister von 2014 auf seiner Homepage „esmuellert.de“.

Zusammen mit dem als künftigen Bundestrainer vorgesehenen Jürgen Klopp und seinem Ex-Auswahlkollegen Mats Hummels analysiert der 36-Jährige für den Streamingdienst Spiele. „Mit Kloppo und Mats hat das bisher super funktioniert. BVB-Vergangenheit hin oder her“, schrieb Müller mit einem lachenden Smiley.

Thomas Müller über Zusammenarbeit mit Klopp: „Es wird viel geflachst“

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Insbesondere im Zusammenspiel mit Jürgen Klopp gehe es ihm aber nicht ausschließlich um fußballerische Aspekte. „Natürlich bringt auch jeder seine eigene Persönlichkeit mit an den Spielfeldrand. Bei Kloppo und mir heißt das: bei aller Expertise wird auch viel geflachst. Wir nehmen uns beide nicht allzu ernst. Da ist der nächste Lacher meist nicht weit“, so der frühere Offensivstar des FC Bayern München.

Durch die zahlreichen Reisen mit dem Fernsehteam, die gemeinsamen Frühstücke und Abendessen sei für ihn „ein echtes Teamgefühl entstanden. Die ganzen Fußballtalks, ob im On oder Off, vermisse ich jetzt schon“, bekannte Müller. Noch zweimal werde er bei der WM als Experte im Einsatz sein: am 7. Juli (22 Uhr) beim Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien in seiner Wahlheimat Vancouver sowie beim Endspiel am 19. Juli in New York.

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Thomas Müller in der Canadian Championship ab dem 9. Juli im Einsatz

Schon vor dem Abschluss des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko mit 48 Mannschaften steht Müller schon selbst wieder auf dem Kunstrasen. In der Canadian Championship spielen die Vancouver Whitecaps FC am 9. Juli im Swangard Stadium von Burnaby nahe Vancouver im Viertelfinal-Hinspiel gegen den Cavalry FC aus Calgary.

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„Ich hab's schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an. Also geht es mit den Whitecaps wieder ins Training“, kündigte Thomas Müller an. (dpa/ggg)