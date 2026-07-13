Nach Informationen der „Times“ setzte Mohammad Al-Kamali, Vorsitzender der Disziplinarkommission des Weltverbandes, die Sperre gegen den US-Star im Alleingang zur Bewährung aus. Das ist zumindest ungewöhnlich.

Diese Rote Karte ging an Folarin Balogun und sollte damit der Anfang des FIFA-Skandals werden. IMAGO / ZUMA Press

Die umstrittene Begnadigung von US-Nationalspieler Folarin Balogun bei der WM war offenbar die Entscheidung eines einzigen Funktionärs.

Nach Informationen der „Times“ setzte Mohammad Al-Kamali, Vorsitzender der Disziplinarkommission des Weltverbandes FIFA, die Sperre gegen Balogun im Alleingang zur Bewährung aus. Die 17 weiteren Mitglieder des Gremiums seien von dem Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht einbezogen worden.

Die Entscheidung hatte für einen Eklat gesorgt, da Rote Karten eigentlich automatisch eine Sperre nach sich ziehen. US-Präsident Donald Trump hatte bestätigt, dass er FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen des Platzverweises angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe. Infantino hatte anschließend betont, dass die FIFA-Disziplinarkommission „unabhängig“ sei. Darauf habe er auch in dem Gespräch mit Trump hingewiesen.

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Mohammad Al-Kamali ist Vorsitzender der FIFA-Disziplinarkommission

Eine Entscheidung durch nur ein Ausschussmitglied ist in FIFA-Disziplinarverfahren nicht unüblich. Al-Kamali jedoch habe zuletzt nie als alleiniger Entscheider fungiert, so die „Times“. Bei wichtigen Fällen entscheiden häufig drei Ausschussmitglieder gemeinsam. Die FIFA ließ eine Anfrage zu dem Thema zunächst unbeantwortet, auch Al-Kamali reagierte auf eine BBC-Anfrage nicht.

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Balogun hatte trotz der Roten Karte in der folgenden Partie gegen Belgien spielen können, die USA verloren das Achtelfinale mit 1:4. Die Disziplinarkommission hatte sich auf Artikel 27 berufen, der es der FIFA erlaubt, Sperren auf Bewährung auszusetzen.