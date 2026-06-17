HSV-Leihgabe Luka Vuskovic ist jetzt der jüngste kroatische WM-Spieler aller Zeiten. Die Niederlage gegen England zum Auftakt kann auch er nicht verhindern.

Bis zum 30. Juni noch gilt Luka Vuskovic offiziell als HSV-Profi. Erst dann endet vertraglich seine Leihe nach Hamburg und er ist wieder Spieler der Tottenham Hotspurs. Was er kann, hat er den Fans in England beim WM-Auftakt mit Kroatien direkt mal gezeigt – und beim 2:4 (2:2) am Mittwochabend prompt einen neuen WM-Rekord aufgestellt.

Mit 19 Jahren und 114 Tagen ist Vuskovic nun der jüngste Spieler, der jemals für Kroatien bei einer Weltmeisterschaft auf dem Feld stand. Der Innenverteidiger, der bei der Partie gegen England erwartungsgemäß in der Startelf stand, löst damit seinen Mitspieler Mateo Kovacic ab – er war bei seinem ersten Einsatz während der WM 2014 knapp neun Monate älter gewesen.

Vuskovic und Kroatien bei der WM früh hinten

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Dabei verlief das sechste Länderspiel für Vuskovic zunächst gar nicht nach Maß. Schon nach zehn Minuten entschied Schiedsrichter Clément Turpin (Frankreich) auf Elfmeter für die Engländer – Luka Modrić hatte Noni Madueke bei einem Klärungsversuch nach einer Ecke unglücklich abgeräumt. Dominik Livaković parierte zunächst den Strafstoß von Harry Kane, bewegte sich dabei aber zu früh von der Linie. Kane durfte erneut ran und traf schließlich doch (12.).

Kroatien aber – mit einem immer wieder offensiv agierenden Vuskovic – bewies Moral und glich verdient durch ein Traumtor von Martin Baturina aus (36.). Und auch den erneuten Führungstreffer von Kane (42.) egalisierten die Kroaten noch vor der Halbzeit postwendend in Person von Petar Musa (45.+5). Kane, den Ex-Teamkollege Thomas Müller bei MagentaTV vor dem Spiel als „bester Abschließer auf diesem Planeten“ bezeichnet hatte, zog dank seiner Treffer neun und zehn mit Gary Lineker als englischer WM-Rekordschütze gleich.

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ZDF-Expertin Kromp spricht vom „besten WM-Spiel bisher“

Als das „wahrscheinlich beste Spiel der WM bisher“ bezeichnete Werder-Trainerin und ZDF-Expertin Fritzy Kromp die Begegnung bereits in der Halbzeit. Und sie sollte auch nach dem Seitenwechsel nicht enttäuscht werden: Direkt nach Wiederbeginn stellte Real-Star Jude Bellingham mit seinem 3:2 (47.) die englische Führung wieder her – zum dritten Mal an diesem Abend.

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Jude Bellingham erzielte kurz nach der Halbzeit das 3:2 für England. WITTERS

Obwohl England das Momentum jetzt auf seiner Seite hatte, gelang es den „Three Lions“ lange nicht, für die Vorentscheidung zu sorgen. Gleich mehrfach rettete der kroatische Keeper Livaković und hielt die erste rein europäische Begegnung dieser WM bis zum Schluss offen. Als Marcus Rashford kurz vor dem Ende schließlich den Schlusspunkt setzt (85.), war jedoch auch er machtlos. Vuskovic sah dort bereits nur noch von der Bank aus zu. Der Rekord-Mann hatte nach 66 Minuten zugunsten einer offensiveren Ausrichtung vorzeitig Feierabend.

Übrigens: Der jüngste kroatische Nationalspieler aller Zeiten ist Vuskovic nicht – dieser Titel gehört einem weiteren ehemaligen HSV-Profi. Alen Halilovic, inzwischen nicht mehr im Nationalteam berücksichtigt, war sogar erst 16 Jahre, 11 Monate und 23 Tage alt, als er im Sommer 2013 bei einem Freundschaftsspiel gegen Portugal (0:1) erstmals eingewechselt wurde. Vuskovic war damals sechs Jahre alt.