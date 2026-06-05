Trotz Hitze: FIFA verbietet Fans leere Wasserflaschen bei der WM

Bei der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) dürfen Fußball-Fans selbst leere Wasserflaschen nicht mit in die Stadien nehmen – trotz erwarteter Temperaturen von teils mehr als 30 Grad. Einen entsprechenden Bericht von „The Athletic“ am Mittwoch bestätigte die FIFA mit ihrem aktualisierten Verhaltenskodex für die Stadien. Dort heißt es nun: „Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden.“

Im Mai noch hatte der Weltverband dort verlauten lassen, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mit in die Arenen gebracht werden dürften. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte ein FIFA-Sprecher, dass die Regeländerung aus Sicherheitsgründen erfolgt sei.

WM: Sicherheitsbedenken trotz erwarteter Hitze

Mehrere WM-Austragungsorte hätten die Verwendung von wiederbefüllbaren Flaschen bereits untersagt – „die FIFA hat die Entscheidung getroffen, Flaschen zu verbieten, um Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher zu vermeiden“, hieß es in der Erklärung. Die Preise, zu denen Wasserflaschen innerhalb der Stadien verkauft würden, blieben unverändert, teilte die FIFA zudem mit.

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Experten warnen davor, dass Fans durch die erwartete Hitze bei den WM-Spielen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein könnten.

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Ein im vergangenen Monat von der Forschungsgruppe „World Weather Attribution“ veröffentlichter Bericht war zu der Einschätzung gekommen, dass 26 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft voraussichtlich unter Bedingungen ausgetragen werden, bei denen die sogenannte Wet-Bulb-Global-Temperature 26 Grad übersteigt – ab diesem Grenzwert gilt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Jahr in den USA war es Fans untersagt gewesen, Wasserflaschen in die Stadien mitzubringen.(sid/ggg)