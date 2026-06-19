Durch einen Influencer wurde er berühmt, nun wechselt er: Der neuseeländische Abwehrmann Tim Payne wird nach der WM in Paraguay spielen.

Neuseelands neuer Social-Media-Star Tim Payne wird nach der WM seine Heimat verlassen und sich dem paraguayischen Erstligisten Club Olimpia anschließen. Sein aktueller Verein, Wellington Phoenix, bestätigte den Wechsel des 32-Jährigen zum 48-fachen Meister gegen eine nicht genannte Ablösesumme.

Payne war vor der WM durch die prominente Werbung des argentinischen Influencers Valen Scarsini, auch bekannt unter dem Namen „El Scarso“, als „unbekanntester“ Spieler des Turniers unverhofft berühmt geworden. Die Followerzahl des Abwehrspielers stieg innerhalb einer Woche von gerade einmal 4000 auf über fünf Millionen und liegt derzeit bei knapp sechs Millionen.

Tim Payne geht von Phoenix Wellington zu Club Olimpia

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„Das war keine leichte Entscheidung“, schrieb Payne am Freitag in einem Beitrag zu seinem Wechsel: „Sieben Jahre bei Wellington Phoenix. 149 Spiele. An die Fans, meine Teamkollegen und alle, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben – in den Höhen wie in den Tiefen: Danke.“

Sich auf einem anderen Kontinent in der „Spitze des südamerikanischen Fußballs“ beweisen zu können, sei „eine der unglaublichsten Chancen“, die er sich als Profi nur habe wünschen können. Scarsini gehörte zu den Ersten, die darunter einen Kommentar hinterließen: „Viel Glück, Bruder.“ Payne stand beim ersten WM-Gruppenspiel Neuseelands gegen den Iran (2:2) in der Startelf. Das Team trifft in Gruppe G noch auf Ägypten und Belgien. (sid/sil)