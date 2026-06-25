Bayer kassiert laut Berichten 52 Millionen Euro für Ecuador-Star Hincapié – auch der Spanier Grimaldo steht vor dem Abschied. Gemeinsam hatten sie das Double gefeiert.

Ein Doppelschlag für 77 Millionen Euro! Bayer Leverkusen gibt den bislang verliehenen Abwehrspieler Piero Hincapié fest an den englischen Meister FC Arsenal ab. Auch Linksverteidiger Alejandro Grimaldo geht.

Der ecuadorianische Nationalspieler Hincapié war vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis nach London gewechselt. Der 24 Jahre alte Verteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 39 Spiele für Arsenal und wurde zum Stammspieler in der Defensive.

Leverkusen: Hincapié fest zu Arsenal, Grimaldo nach Madrid

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Wenige Stunden vor dem Vorrundenspiel zwischen Ecuador und der DFB-Auswahl teilte Bayer mit, den WM-Star zum 1. Juli an den Premier-League-Klub zu verkaufen. Die Bedingungen für eine Kaufpflicht seien erfüllt worden. Nach Medienberichten kassiert Bayer für Hincapié 52 Millionen Euro.

Auch Leverkusens Linksverteidiger Alejandro Grimaldo steht vor einem Wechsel. Medien berichten, Bayer transferiere den 30 Jahre alten Spanier (steht im WM-Kader) für 25 Millionen Euro zu Atlético Madrid. Grimaldo hat bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027. Er war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon gekommen. 2024 feierte er, genauso wie Hincapié, mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. (dpa/sil)