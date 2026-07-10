Der Einzug Frankreichs ins WM-Halbfinale ist von einem schlimmen Vorfall überschattet worden. Eine 17-Jährige kam bei den Feierlichkeiten im Norden des Landes ums Leben. Ansonsten blieb es friedlich.

Die Feierlichkeiten nach dem WM-Sieg von Frankreich in Aulnoye-Aymeries endeten schrecklich. IMAGO / ABACAPRESS

Die Feiern zum Einzug der französischen Nationalmannschaft ins Halbfinale der WM sind von einem tödlichen Unfall überschattet worden. In der nordfranzösischen Kleinstadt Aulnoye-Aymeries starb eine 17-Jährige. Nach Angaben des Senders Europe 1 war sie auf eine Sattelzugmaschine geklettert, stürzte anschließend herunter und wurde von dem Fahrzeug überrollt.

Ein weiterer Jugendlicher, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde festgenommen.

Feierlichkeiten bleiben weitgehend friedlich

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Die Équipe Tricolore um die Superstars Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé hatte sich in Boston mit einem 2:0 gegen Marokko den Einzug ins Halbfinale gesichert.

Trotz des emotionalen Duells verliefen die anschließenden Feierlichkeiten in Frankreich überwiegend ruhig. Französischen Medien zufolge blieb es trotz des Konfliktpotenzials – viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln leben in Frankreich – bei wenigen Zwischenfällen.

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Nur wenige Festnahmen in Paris

Auch im Großraum Paris kam es nur vereinzelt zu Vorfällen. Nach Angaben des Senders RMC Sport wurden einige Feuerwerkskörper gezündet, es kam zu kleineren Rangeleien und zehn Menschen wurden festgenommen.

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Die Polizei war in der Hauptstadt und weiteren Städten vorsorglich mit einem Großaufgebot im Einsatz, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. (dpa /ggg)