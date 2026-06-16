Kap Verde trotzt Europameister Spanien bei der WM ein 0:0 ab – und Torwart Vozinha wird zum Helden. Nach dem Spiel bricht der 40-Jährige in Tränen aus. Der Grund geht ans Herz.

Es war ein Abend wie aus dem Märchen. Kap Verde feierte beim ersten WM-Auftritt der Landesgeschichte ein 0:0 gegen Europameister Spanien. Ohne Gegentor. Mit einem überragenden Torwart.

Vozinha wurde nach der Sensation in Atlanta zum Spieler des Spiels gewählt. Danach wurde der 40-Jährige von seinen Emotionen übermannt. In den Armen seiner Mitspieler weinte er hemmungslos.

Kap Verde-Held Vozinha vergießt Tränen wegen seiner Großeltern

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„Ich habe wegen meiner Großeltern geweint“, sagte der Torwart von Kap Verde nach dem Spiel. „Ich bin mit ihnen aufgewachsen und traurigerweise sind sie vor ein paar Jahren gestorben. Sie haben alles für mich getan.“

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Auch an seine Mutter musste Vozinha denken. Sie konnte beim historischen WM-Spiel nicht im Stadion sein.

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US-Regierung verhindert Stadion-Besuch von Vozinhas Mutter

„Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten“, sagte der Schlussmann. Von Personen aus bestimmten Staaten verlangt die US-Regierung eine Kaution für ein Visum. Im Fall von Kap Verde liegt diese zwischen 5000 und 15.000 Dollar.

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Mitspieler Steven Moreira bedankte sich nach dem Abpfiff bei seinem Torwart. Vozinha hatte mit seinen Paraden dafür gesorgt, dass Kap Verde gleich bei der WM-Premiere den ersten Punkt holte.

Kap Verde-Kollege Moreira über Vozinha: „Er ist eine Legende“

„Er ist eine Legende. Wir freuen uns alle so unglaublich für ihn“, sagte der 31-Jährige. „Manchmal machen wir Witze über ihn wegen seines Alters. Heute hat er eine beeindruckende Leistung gezeigt.“

Auch Kap Verdes Trainer Bubista würdigte seinen Schlussmann. Vozinha sei der „beste Spieler auf dem Feld“ gewesen.

Auch Trainer Bubista begeistert von Vozinhas Leistung

„Er war von den Emotionen überwältigt“, sagte Bubista. „Er ist ein ziemlich erfahrener Spieler und hat all die Jahre dafür gekämpft, hier auf dieser Weltbühne zu stehen.“

In den Katakomben des Stadions von Atlanta sprach Vozinha später mit ruhiger Stimme. In seiner Hand hielt er fest umklammert die Trophäe zum Spieler des Spiels.

Vozinha ganz cool: „Einfach den Plan des Trainers verfolgt“

„Das ist eine große Ehre für mich, ich bin sehr stolz“, sagte der Torwart. „Wir kommen aus einem kleinen Land mit limitierten Möglichkeiten. Wir haben heute einfach den Plan des Trainers verfolgt.“

Für Kap Verde war es ein historischer Moment. Für Vozinha wurde es der wohl emotionalste Abend seiner Karriere.

Kap Verdes WM-Held Vozinha knackt Millionen-Marke bei Instagram

Noch während des Spiels wurde der Torwart auch im Netz zum Star. Berichten zufolge hatte der brasilianische Sender Caze TV in der Halbzeit dazu aufgerufen, Vozinha auf mehr als 100.000 Follower in den sozialen Netzwerken zu verhelfen.

Nur wenige Stunden nach dem Abpfiff knackte der Torhüter auf seinem Instagram-Kanal sogar die Marke von zwei Millionen Followern. (dpa/mp)