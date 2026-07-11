Erling Haaland hat bei dieser WM bereits sieben Tore geschossen. Warum sein Trainer auch die andere Seite der norwegischen Tor-Maschine kennt.

Erling Haaland zeigt im Training der Norweger offenbar nicht den Einsatz, der ihn nicht nur bei der WM zu einem der besten Stürmer der Welt macht. AP

Norwegens Trainer Ståle Solbakken hat eine unerwartete Seite seines Stürmer-Stars Erling Haaland offenbart. Angesprochen auf die bisher sieben WM-Tore Haalands meinte Solbakken: „Der Hunger ist nicht so groß im Training. Das war in einigen Einheiten so, wenn ich ehrlich bin.“

Dennoch wird der 25-Jährige am Samstagabend (23 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale gegen England in Miami in der Startelf stehen. Wo es dann zum Torjäger-Duell mit Harry Kane kommt. „Es ist kein Geheimnis, dass die beiden die Matchwinner für ihr Team sind“, sagte Solbakken.

Extreme Hitze in Miami könnte den Teams zu schaffen machen

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Als einen Faktor machte der 58-Jährige die klimatischen Bedingungen aus. Aktuell herrschen in Miami Temperaturen von etwa 36 Grad in Verbindung mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit.

Solbakken hat deshalb das Training seiner Mannschaft entsprechen dosiert. „Wir haben sehr leicht trainiert. Es waren taktische Einheiten mit niedrigem Tempo. Die Einheiten waren außerdem kürzer“, sagte Solbakken. Es gehe nur darum, frisch zu sein gegen England.

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Kronprinz Haakon kommt

Nach dem 2:1 im Achtelfinale gegen Brasilien habe seine Mannschaft einen Tag mehr zur Regeneration benötigt. Bei insgesamt fünf Tagen Pause sei dies aber kein Problem gewesen.

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Solbakken betonte zudem die Bedeutung des Spiels für das bezüglich Fußball eher kleine Land. „Ganz Norwegen freut sich auf das Spiel. Das bringt das Land zusammen. Vielleicht passiert so etwas nie wieder“, sagte der Trainer. Kronprinz Haakon hat sein Kommen angekündigt. (dpa/mp)