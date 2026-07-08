Der Viertelfinal-Einzug des Teams um Erling Haaland bei der WM sorgt für einen irren Hype in der Heimat. Bei der Partie gegen England wollen viele Fans aus Norwegen unbedingt dabei sein.

Die norwegischen Fans sorgen bei der WM für gute Stimmung auf den Rängen. IMAGO/Niyi Fote

Jetzt wollen alle nach Miami: Ganz Norwegen ist nach dem 2:1-Sieg über Brasilien, den Stürmer-Star Erling Haaland per Doppelpack gesichert hatte, in WM-Ekstase. Ein Extra-Flug zum Viertelfinale war laut Airline nach wenigen Sekunden ausgebucht.



Norwegen im Fußballrausch: Nach dem überraschenden Viertelfinal-Einzug der Nationalmannschaft wollen viele Fans das Spiel gegen England am Samstag in den USA unbedingt vor Ort erleben. Ein eigens aufgelegter Sonderflug für norwegische Fußballfans von Oslo nach Miami war laut der Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways im Handumdrehen ausverkauft.

WM-Flug von Norwegen in die USA in Windeseile ausverkauft

„Das Interesse für den WM-Flug nach Miami war riesig, er war innerhalb von Sekunden ausgebucht“, sagte Konzernchef Eiving Roald dem norwegischen Medium „Dagbladet“.

Anzeige

Und weiter: „Wir hätten problemlos drei oder vier Flugzeuge mit norwegischen Fans füllen können.“ Nun prüft das Unternehmen, ob es einen weiteren Direktflug auf die Beine stellen kann. (sid/mp)