Trotz der bitteren Final-Niederlage gegen Spanien wurde Argentiniens Nationalmannschaft in der Heimat begeistert empfangen. Tausende Fans feierten ihr Team in Buenos Aires – auch wenn Kapitän Lionel Messi fehlte.

Es war kalt, es regnete, Lionel Messi fehlte – und dennoch haben Tausende Fans der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in Buenos Aires einen begeisterten Empfang bereitet.

Der WM-Pokal war nach der 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Spanien zwar nicht im Gepäck, doch auch Platz zwei reichte aus, um viele Menschen auf den Straßen tanzen, singen und Feuerwerk zünden zu lassen.

Messi nicht an Bord

Anzeige

Der argentinische Fußballverband (AFA) hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass einige Spieler nicht mit der Mannschaft in die Heimat zurückkehren würden – darunter auch Kapitän Lionel Messi.

Trainer Lionel Scaloni und der Rest des Teams wurden nach der Landung auf einem roten Teppich von einer Militärkapelle empfangen. Anschließend fuhr die Mannschaft im Bus in Richtung Innenstadt und winkte unterwegs den jubelnden Fans zu. Die größte Feier fand traditionell rund um den Obelisken im Zentrum von Buenos Aires statt.

Anzeige

Fans feiern ihr Team trotzdem

Vor vier Jahren hatten noch Millionen Menschen den Weltmeister empfangen. Nach dem verlorenen Finale fiel die Feier diesmal zwar kleiner aus, die Unterstützung für die Mannschaft blieb jedoch ungebrochen.

Anzeige

„Wir feiern trotzdem“, sagte die 36-jährige Anhängerin Marga Ledezma der Nachrichtenagentur AFP. Sie dankte Messi für „all die Jahre, in denen er uns glücklich gemacht hat“, und appellierte an den 39-Jährigen, seine Karriere in der Nationalmannschaft trotz der Finalniederlage nicht zu beenden.

Halbfinale gegen England bewegt die Fans

Für viele Anhänger war der eigentliche Höhepunkt des Turniers ohnehin der 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen England. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Streits um die Falklandinseln erhielt die Partie in Argentinien besondere Bedeutung.

Einige Fans trugen Flaggen mit der Aufschrift „Die Falklandinseln sind argentinisch“. Die FIFA ermittelt derzeit gegen die argentinische Nationalmannschaft, nachdem mehrere Spieler nach dem Halbfinalsieg ein Banner mit diesem Slogan gezeigt hatten. In England hatte dies für scharfe Kritik gesorgt.

Messi meldet sich emotional zu Wort

Der Schmerz ist riesig“ Messi

Der nicht mitgereiste Messi äußerte sich am Montag auf Instagram erstmals nach der Finalniederlage. „Der Schmerz ist riesig“, schrieb der Superstar zu einem Foto, das ihn mit Tränen in den Augen und der Silbermedaille um den Hals zeigt. Es werde „Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt“.

Gleichzeitig wolle er „all das Gute in Erinnerung“ behalten – „die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören.“ (dpa/ggg)



