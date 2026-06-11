Kurz vor dem WM-Start spart Christian Streich nicht mit Kritik. Der frühere Freiburg-Coach attackiert FIFA-Präsident Gianni Infantino, spricht von einer fragwürdigen Machtdemonstration und findet auch bei den Ticketpreisen deutliche Worte.

Kurz vor dem WM-Start spart Christian Streich nicht mit Kritik. IMAGO / Eibner

Ex-Bundesliga-Trainer Christian Streich hat FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen dessen Umgang mit US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Im Interview mit dem „kicker“ äußerte der langjährige Coach des SC Freiburg große Bedenken über die öffentliche Inszenierung von Macht im internationalen Fußball.

„Eine solche Inszenierung von wenigen Menschen an der Macht, die sich dann teilweise noch die Behauptung erlauben, sie würden demokratische Werte schützen, ist natürlich eine Unverfrorenheit, die einen sprachlos macht“, sagte Streich.

Streich-Kritik an FIFA und Trump

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Besonders kritisch sieht der 61-Jährige die Verleihung eines von der FIFA geschaffenen Friedenspreises an Trump im vergangenen Jahr. Vorgänge, die früher hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätten, würden mittlerweile ganz offen präsentiert. „Andererseits wundert einen inzwischen ja fast nichts mehr“, sagte Streich.

Deutliche Worte zu Ticketpreisen

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Auch die Preisgestaltung bei der Weltmeisterschaft stößt dem früheren Bundesliga-Trainer übel auf. Die Entwicklung sei für viele Fans kaum noch nachvollziehbar.

Was da aktuell bei der WM mit den Tickets passiert, ist pervers. Christian Streich

„Was da aktuell bei der WM mit den Tickets passiert, ist pervers: Profitmaximierung um jeden Preis und eben auf Kosten vieler Menschen“, erklärte Streich. Die hohen Eintrittspreise seien elitär und würden zahlreiche Fußballfans ausschließen.

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Für ihn sei der Sport einer der wenigen Orte, an denen Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten noch zusammenkämen.

Bei der WM-Aufstockung sieht Streich Vorteile

Anders als viele Kritiker kann Streich der Aufstockung auf 48 Teams zumindest etwas Positives abgewinnen. Kleinere Fußballnationen wie Curaçao oder Kap Verde bekämen dadurch die Chance, sich auf der größten Bühne des Sports zu präsentieren.

Zudem fließe durch die FIFA-Prämien wichtiges Geld in kleinere Verbände. Aus Sicht Streichs sollten etablierte Fußballnationen deshalb nicht ausschließlich ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellen.

Die Liebe zum Fußball bleibt

Trotz aller Kritik will sich Streich seine Begeisterung für den Sport nicht nehmen lassen. Der Fußball gehöre nicht einzelnen Funktionären oder Verbänden, sondern allen Menschen.

„Ich habe irgendwann gedacht: Wem gehört eigentlich das Spiel? Allen! Und ich bin einer davon“, sagte Streich. Deshalb werde er sich die Freude an einem Spiel, das Menschen auf der ganzen Welt verbinde, nicht von einigen wenigen verderben lassen.(dpa/ggg)