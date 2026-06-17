Kurz vor dem wichtigen WM-Gruppenspiel gegen Gastgeber Mexiko sorgt ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufregung. Südkoreas Nationalmannschaft wurde beim Training von einer Drohne beobachtet.

Ein Training der Südkoreanischen Nationalmannschaft wurde von einer Drohne beobachtet. IMAGO/Yonhap News

Im mexikanischen Guadalajara bereitet sich die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft gerade akribisch auf das wichtige Spiel gegen WM-Gastgeber Mexiko vor, nun hat dort aber ein unerwünschtes Flugobjekt für mächtig Aufsehen gesorgt.

Wie mehrere südkoreanische Medien übereinstimmend berichteten, soll das Training des Teams weniger als zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel von einer Drohne ausgespäht worden sein.

Sicherheitsmitarbeiter entdeckt das Flugobjekt

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Entdeckt wurden die vermeintlichen Spionageversuche von einem südkoreanischen Sicherheitsmitarbeiter. Im Anschluss brachten die zuständigen Sicherheitsbeauftragten das Objekt zum Absturz.

Große taktische Geheimnisse soll das Fluggerät allerdings nicht aufgedeckt haben – die Mannschaft um Starspieler und Kapitän Son Heung-min befand sich den Berichten zufolge noch mitten in ihrem Aufwärmprogramm.

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FIFA bereits über den Vorfall informiert

Auch der FIFA soll der Vorfall bereits gemeldet worden sein. Ob weitere Untersuchungen eingeleitet werden oder wer hinter der Drohne steckt, ist bislang nicht bekannt.

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In der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ) sind die „Taeguk Warriors“ wieder im Einsatz. Im Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, geht es gegen Gastgeber Mexiko möglicherweise bereits um den Gruppensieg.

In ihren Auftaktpartien feierten sowohl die Südkoreaner (2:1 gegen Tschechien) als auch die Mexikaner (2:0 gegen Südafrika) einen Sieg.(sid/ggg)