Nach einem Formel-1-Rennen schrieb er ihm auf Instagram, doch der Spiderman-Schauspieler sagte dem Norweger nichts und er ließ seine Nachricht deshalb lange unbeantwortet.

Die zarten Annäherungsversuche von „Spiderman” Tom Holland in Richtung des Ausnahmestürmers Erling Haaland erfahren jetzt doch noch ein Happy End. „Einladung zum Abendessen mit ein bisschen Verspätung angenommen“, schrieb der norwegische WM-Held bei Instagram an den Hollywood-Schauspieler und ergänzte: „Nenne einfach den Ort!“

Zuvor hatte Holland in „The Tonight Show“ bei US-Talkmaster Jimmy Fallon von Haalands „Ghosting“ berichtet – also davon, wie ihm der berühmte Fußballer nach seiner Einladung die kalte Schulter gezeigt hatte, indem er einfach nicht darauf reagierte. Der Auftritt des „Spinnenmannes“ erhielt ein weltweites Echo – und bewog Haaland offenbar zu der Annahme des netten Angebots.

Unwissenheit führt zu Ghosting

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Zumindest der norwegischen Öffentlichkeit war Haalands Abfuhr schon seit vergangenem Jahr bekannt. Da hatte der Profi von Manchester City in der TV-Serie „A-laget“ (Die A-Mannschaft) im norwegischen Rundfunk NRK davon berichtet und den Grund seiner Nicht-Reaktion verraten: „Ich schaue fast nie Filme, deswegen habe ich keine Ahnung, wer da wer ist“, sagte er.

Holland nahm seinem Beinahe-Namensvetter das Ghosting nicht krumm. „Er ist ein Profi. Er ist unglaublich. Er ist eine absolute Legende“, sagte er bei seinem Fernsehauftritt. (sid/mkw)