Spanien-Star Cucurella erneut mit Seitenhieb gegen Haaland bei Siegesfeier

Bereits nach der EM sang er über Haaland, doch dem Norweger war das egal. Nun stimmt Cucurella erneut Töne an.

Die kleine „Fehde“ zwischen Marc Cucurella und Erling Haaland ist um ein Kapitel reicher. Der Spanier ließ es sich nicht nehmen, auch beim Empfang des neuen Fußball-Weltmeisters in Madrid sein kurzes Lied über den norwegischen Superstar zum Besten zu geben. „Haaland zittert“, rief Cucurella auf der Bühne ins Mikrofon, und die Fans antworteten wie gewünscht: „Denn Cucurella kommt!“

Cucurella hatte das Lied in einer etwas längeren Version („Cucurella isst Paella, Cucurella trinkt Estrella. Haaland zittert, weil Cucurella kommt.“) schon nach dem EM-Triumph 2024 auf der Bühne gesungen. Damals antwortete Manchester Citys Torjäger Haaland nur einen Monat später mit einem Treffer im ersten Aufeinandertreffen. „Cucurella ist ein lustiger Mann. In der vergangenen Saison hat er mich nach meinem Trikot gefragt und in diesem Sommer singt er ein Lied über mich. Mir ist das ziemlich egal“, sagte Haaland anschließend.

Cucurella verteidigte Haaland-Lied

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Cucurella hatte daraufhin erklärt, der Song sei auch eine Verneigung vor Haaland. „Wenn ein Song über jemanden gesungen wird, dann liegt das daran, dass derjenige ein Topspieler oder ein Weltstar ist. Der Name eines unbekannten Spielers würde nicht benutzt werden“, sagte der damalige Chelsea-Profi.

Cucurella betonte damals, dass er seine Aktion nicht bereue und das Lied wieder singen würde - nun ließ er Taten folgen. In Norwegen wurde das durchaus zur Kenntnis genommen. „Cucurella singt über Haaland - schon wieder“, hieß es in einer Überschrift auf der Homepage des TV-Senders NRK. (sid/mkw)