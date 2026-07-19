Fußball-WM

Spanien ist Weltmeister! Tumulte nach Abpfiff – Messi am Boden, Ekstase bei Spaniern

Spanische Spieler feiern nach das Tor zum 1:0 im WM-Finale gegen Argentinien in East Rutherford. IMAGO / Brazil Photo Press

Spanien ist nach einem kuriosen Finale gegen Argentinien Weltmeister. Über die gesamte Spieldauer dominierten sie die Südamerikaner. In der Verlängerung gewannen sie die Partie schließlich in Überzahl.