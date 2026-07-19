Fußball-WM
Spanien ist Weltmeister! Tumulte nach Abpfiff – Messi am Boden, Ekstase bei Spaniern
Spanien ist nach einem kuriosen Finale gegen Argentinien Weltmeister. Über die gesamte Spieldauer dominierten sie die Südamerikaner. In der Verlängerung gewannen sie die Partie schließlich in Überzahl.
Spanien ist Weltmeister! Nach einem kuriosen Spiel inklusive einer Roten Karte und irren Statistiken bezwangen sie Argentinien in der Verlängerung mit 1:0 (0:0). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Enzo Fernández in der 90.+4 Minute war Spanien in Überzahl, schaffte es aber über eine lange Zeit nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Das entscheidende Tor erzielte schließlich Ferran Torres in der 106. Minute. Zwischenzeitlich stand es in Schüssen 20:0 für Spanien. Argentinien warf alles rein, ein magischer Moment von Lionel Messi blieb dieses Mal aber aus. Nach dem Spiel verlor Leandro Paredes die Nerven und riss Spaniens Gavi zu Boden. Bei den Spaniern brach derweil die große Ekstase über den zweiten WM-Titel der Geschichte des Landes aus.
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