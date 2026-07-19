Fußball-WM

Spanien – Argentinien im Liveticker: Yamal gegen Messi – wer gewinnt das WM-Finale?

Lionel Messi führte Argentinien mit acht Toren und vier Vorlagen ins WM-Finale. IMAGO / ANP

Im WM-Finale treffen nicht nur Spanien und Argentinien aufeinander, sondern auch die Topstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.