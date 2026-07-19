Fußball-WM

Spanien – Argentinien im Liveticker: Yamal gegen Messi – wer gewinnt das WM-Finale?

Lasse Müller Sportreporter
Lionel Messi jubelt im Argentinien-Trikot beim WM-Halbfinale gegen England in Atlanta.
Lionel Messi führte Argentinien mit acht Toren und vier Vorlagen ins WM-Finale.

Im WM-Finale treffen nicht nur Spanien und Argentinien aufeinander, sondern auch die Topstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

In der größten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte haben sich zwei Nationen bis ins Finale gekämpft. Am Sonntagabend treffen sich Spanien und Argentinien in New York zum Endspiel und spielen um den Titel. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Aufeinandertreffen zwischen Superstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Anpfiff ist um 21 Uhr im New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium). Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Spanien - Argentinien: Das WM-Finale im MOPO-Liveticker:

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