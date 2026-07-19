In der größten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte haben sich zwei Nationen bis ins Finale gekämpft. Am Sonntagabend treffen sich Spanien und Argentinien in New York zum Endspiel und spielen um den Titel. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Aufeinandertreffen zwischen Superstars Lionel Messi und Lamine Yamal. Anpfiff ist um 21 Uhr im New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium). Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Spanien - Argentinien: Das WM-Finale im MOPO-Liveticker: