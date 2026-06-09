Dieser Schuss sorgte für einen kurzen Schreckmoment beim DFB-Training. Kai Havertz traf einen Fotografen am Spielfeldrand – reagierte danach aber umgehend.

Kai Havertz im weißen Deutschland-Trikot beim Freundschaftsspiel gegen die USA in Chicago. IMAGO / Newspix

Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab. Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch.

Sichtlich erschrocken eilte der „Täter“ zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: „Sorry, man.“

Neuer zurück im Mannschaftstraining

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Abgesehen von dieser Szene lief auf dem Gelände der Wake Forest University alles reibungslos. Die Fans auf den Tribünen freuten sich über Bälle, Trikots und zahlreiche Autogramme der DFB-Stars. Beim abschließenden Trainingsspiel jubelte Havertz auch über einen „richtigen“ Treffer.





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Bei der 45-minütigen Einheit stieg auch Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Mannschaftstraining ein. Der 40-Jährige dürfte damit beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen.(sid/ggg)