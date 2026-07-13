Lena Selnes, die Freundin von Norwegens Stürmer Alexander Sörloth, veröffentlicht die schlimmen Nachrichten, die die beiden nach dem bitteren WM-Aus erhalten haben.

Stürmer Alexander Sörloth ist nach Norwegens Aus bei der WM in den sozialen Medien massiv beleidigt und bedroht worden. Seine Partnerin Lena Selnes veröffentlichte diverse Kommentare, die sie über Instagram erreicht haben.

„Bitte begehe Selbstmord, du Idiot“, hieß es dort unter anderem. „Sag deinem Mann, dass er Norwegen verlassen und von einer Klippe springen soll“ und „Ich werde ihn töten“ waren weitere Kommentare. Morddrohungen wegen eines verlorenen Fußballspiels – schlimm!

Morddrohungen gegen WM-Star Alexander Sörloth

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Die Norweger hatten im Viertelfinale gegen England in Miami am Samstag unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Sörloth vergab in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 für die Skandinavier eine gute Gelegenheit - auch, weil er den Zeitpunkt für ein Abspiel auf Teamkollege Erling Haaland verpasst hatte. Diese Szene könnte die Hasskommentare im Internet provoziert haben.

„Die WM und der Fußball bringen Freude, aber auch viel Hass“, schrieb Sörloths Partnerin Selnes. „Ich möchte dem eigentlich nicht viel Aufmerksamkeit geben, aber ich muss das nach diesen Kommentaren tun.“ Sörloth spielte einst in der Bundesliga für RB Leipzig, seit 2024 stürmt er für Atlético Madrid in Spanien. (dpa/mkw)