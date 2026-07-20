Versprochen ist versprochen: Nach Spaniens WM-Triumph will Marc Cucurella seinen Trainer Luis de la Fuente nun für immer verewigen – als Tattoo an einer gut sichtbaren Stelle. Der Coach nimmt die ungewöhnliche Ankündigung mit Humor.

Ein Mann, ein Wort: Der spanische Fußball-Weltmeister Marc Cucurella will sein Versprechen nach dem WM-Triumph gegen Argentinien (1:0 n.V.) einlösen und sich das Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente tätowieren lassen. „Ist hier irgendwo ein Tätowierer?“, schrieb der Profi von Real Madrid in seiner Instagram-Story zu zwei Sternen für die jetzt zwei spanischen WM-Titel.

In spanischen Medien wurde Cucurella nach dem Endspiel von East Rutherford überdies so zitiert: „Ich muss jetzt herausfinden, wo ich mir das Tattoo stechen lassen kann. Ich werde es mir an einer gut sichtbaren Stelle machen lassen. Auf dem Rückflug überlege ich mir, wo genau.“

„Versprechen muss man halten“

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Sein Coach reagierte mit Humor auf die ungewöhnliche Ankündigung. „Versprechen muss man halten“, sagte de la Fuente, „und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht.“ Cucurella hatte die Tattoo-Idee im Rahmen der WM-Vorbereitung geäußert.

Sein erstes Tattoo wäre es nicht. Auf seinem linken Oberarm prangt bereits ein stolzer Löwe. Schon auf den Gewinn der EM 2024 in Deutschland hatte Cucurella mit einer Typ-Veränderung reagiert: Nach dem 2:1-Finalsieg über England ließ er sich seine vormals braune Lockenpracht rot färben. (sid/mkw)