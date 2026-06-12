Nie zuvor waren mehr als zwei Hamburger bei einer WM dabei. In diesem Jahr sind es gleich sechs Jungs, auf die man in Hamburg mächtig stolz ist.

So viel Hamburg gab es bei einer Fußball-WM noch nie. Bei keinem Turnier waren bislang mehr als zwei Hamburger am Start, in diesem Jahr aber sind gleich sechs Söhne unserer Stadt bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Sie wuchsen in Harburg, Altona, Lurup oder Ottensen auf, lernten auf den Mini-Plätzen und in den Fußball-Käfigen der Stadt das Einmaleins des Kickens. Nun stehen sie gemeinsam auf der Bühne, die die Fußball-Welt bedeutet. Die MOPO stellt sechs WM-Teilnehmer vor, auf die Hamburg mächtig stolz sein kann.

Igor Matanovic (23): Ein Heimfelder will Kroatien strahlen lassen

JULIO AGUILAR

Die Frage, welche Farben der Stadt er bevorzugt, stellte sich für Igor Matanovic nie. Bereits mit sieben Jahren wechselte der in Heimfeld aufgewachsene Stürmer vom HTB zu St. Pauli – und das mit Haut und Haaren. Ob er sich vorstellen könne, auch mal für den HSV aufzulaufen, wollte die MOPO vor wenigen Jahren von ihm wissen und erhielt vier Wörter als Antwort: „Keine Chance, überhaupt nicht.“ Eher kein Zufall, dass Matanovic vor wenigen Wochen, nachdem er für Freiburg im Volkspark traf, mal kurz mit Schmackes gegen die Eckfahne mit dem HSV-Wappen boxte.

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Ein Braun-Weißer, wie er im Buche steht. In Freiburg nun hat sich der 23-Jährige so prächtig entwickelt, dass er fester Bestandteil des kroatischen Teams ist. Binnen sechs Monaten schnellte Matanovic’ Marktwert von sieben auf 22 Millionen. Bei der WM will er nun nicht nur die Fans des FC St. Pauli, sondern ein ganzes Land stolz machen.

John Yeboah (25): Von Rönneburg über Venedig nach Amerika

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IMAGO/Andrew Mordzynski/Icon Sportswire

Wenn die DFB-Stars am 25. Juni auf Ecua­dor treffen, sollte sich der eine oder andere von ihnen gut überlegen, was er während der Partie so von sich gibt – denn der Gegner hört mit und versteht alles. John Yeboah, in Harburg geboren und aufgewachsen, steht vor dem Spiel seines Lebens und der Krönung seiner Saison. Je zehn Treffer und Assists steuerte er zur Rückkehr des FC Venedig in die Serie A bei. Nun folgt als Sahnehäubchen die WM.

Mit 25 Jahren ist Yeboah dort angekommen, wo er hinwollte. Ein paar Zwischenschritte waren nötig. Über den SV Rönneburg und Türkiye Wilhelmsburg wechselte der Sohn einer Ecuadorianerin und eines Ghanaers 2015 nach Wolfsburg, es folgten zahlreiche weitere Stationen in Deutschland, den Niederlanden und Polen, ehe er sein Glück in Venedig fand. Ecuadors Fans haben den einstigen deutschen Junioren-Nationalspieler (30 Einsätze) längst in ihr Herz geschlossen. Der befindet sich nun auf der Sonnenseite des Fußballer-Lebens: Erst die WM, dann Duelle mit Juventus, Inter und der AC Mailand. Klingt nach Spaß.

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Ermedin Demirovic (28): Ein Luruper auf Lorbeer-Jagd

Emmanuele Mastrodonato

Wie oft sie wohl schon gemeinsam über dieses Foto schmunzeln mussten. Als kleiner Junge schaute Ermedin Demirovic einst beim HSV-Training vorbei und ließ sich nach der Einheit zusammen mit seinem Idol Sergej Barbarez fotografieren. Sechs Jahre alt war Demirovic damals. Als sein einstiges Idol dann 2024 Nationaltrainer Bosniens wurde, überraschte er ihn mit dem Schnappschuss.

Ende März schrieben die beiden Geschichte, besiegten in den Playoffs Italien und lösten das WM-Ticket. So soll es nun weitergehen. Demirovic, aufgewachsen in Lurup, zehn Jahre lang in der Jugend des HSV aktiv und noch immer Fan der Rothosen, strebt nach den nächsten Lorbeeren. Im Vorjahr der Pokalsieg mit Stuttgart, nun das Erreichen der Champions League mit dem VfB und die WM-Teilnahme. Jetzt soll die ganze Welt den 28-Jährigen kennenlernen.

Elias Saad (26): Ein Wilhelmsburger Traum wird wahr

Marco Steinbrenner

Er wird es in den kommenden Wochen wieder und wieder spüren, dieses Kribbeln, von dem er einst erzählte. „Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, wie geil das ist“, ließ Elias Saad im Herbst 2024 wissen, als er sich gerade in die Herzen der St. Pauli-Fans gedribbelt hatte. Wie wird es sich wohl erst anfühlen, wenn der 26-Jährige nun mit Tunesien WM-Luft schnuppert?

In Wilhelmsburgs Fußball-Käfigen lernte Saad einst das Kicken. Als HSV-Futsaler wurde er sogar deutscher Nationalspieler, 2023 aber änderte sich alles. Der Wechsel ans Millerntor erwies sich beidseitig als Glücksgriff. Dass es in der Vorsaison, nach dem Wechsel nach Augsburg und der Winter-Leihe nach Hannover, nicht ganz so rund lief – geschenkt. Jetzt kommt erst mal die WM. Oder wie Saad vermutlich denkt: Wie geil ist das denn, bitte?

Felix Nmecha (25): Vom Altonaer Käfig auf die größte Bühne

Markus Ulmer

Durchaus möglich, dass sich Felix Nmecha und DFB-Kollege Jonathan Tah schon viel länger kennen, als es ihnen bewusst ist – denn sie wurden quasi als Nachbarn groß. Bis zu seinem siebten Lebensjahr wuchs der heutige Dortmunder in Altona auf und war fast täglich in den Fußball-Käfigen des Stadtteils unterwegs. Die Vermutung liegt nahe, dass er dort auch ab und zu auf den fünf Jahre älteren Tah aus dem benachbarten Ottensen traf. Hier der kleine Felix, dort der große Jona. Die Kräfteverhältnisse dürften schnell geklärt worden sein.

Mittlerweile agieren sie auf Augenhöhe und Seite an Seite. Das sind die besonderen Geschichten, die der Fußball mitunter schreibt, denn als Kinder trennten sich die Wege. Weil der Vater in England einen Job annahm, zogen die Nmechas auf die Insel. Dort reiften Felix und sein zwei Jahre älterer Bruder Lukas (spielt in Leeds) auch fußballerisch. Die WM ist für Nmecha, der als Kind wie Tah für den HSV schwärmte, die nächste große Bühne.

Jonathan Tah (30): Unser Abwehrchef aus Ottensen

Federico Gambarini

Umwege waren auf dem Weg nach oben nicht erwünscht, das musste Jonathan Tah im Sommer 2009 feststellen. Ein Jahr lang hatte der HSV den Zwölfjährigen bereits intensiv beobachtet, als er von Altona 93 zu Concordia wechselte. Ein kurzer Ausflug. Nur fünf Wochen später schnappte der HSV zu, sicher ist sicher. Der Beginn einer beispielhaften Jugendförderung, die Tah mit 17 Jahren und 194 Tagen im Volkspark zum Profi werden ließ. Und doch musste er gehen, um so richtig durchzustarten.

Erst Leverkusen, dann (seit Sommer 2025) der FC Bayern. Und in Kürze der Fußball-Olymp? Das würde zumindest in England kaum jemanden wundern. Der „Guardian“ bezeichnet Tah in seiner WM-Vorschau als besten deutschen Verteidiger. Das will der Ottenser nun bei seinem ersten Weltturnier unter Beweis stellen, nachdem er 2018 und 2022 noch knapp am Sprung in den Kader scheiterte. Nun steht er mit 30 Jahren in der ersten Reihe.