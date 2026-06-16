„Sie sind überall“: Schottische Fans stürmen Stadion — dabei ging es nicht um Fußball

Die Tartan Army der Schotten ist bekannt für ihre feierwütigen Auftritte. Das bekamen nun auch Sportler und Fans in Boston zu spüren, die merklich überrascht waren.

Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken ist die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston einmarschiert. Laut lokalen Medien machten rund 5000 singende und feiernde Fußballfans die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park.

„Sie sind überall“, staunte Pitcher Ranger Suarez anschließend laut der Zeitung „Boston Globe“: „Ich mag die Atmosphäre. Es ist wie ein Fußballspiel.“ Nach dem 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten die Fans allerbeste Laune. Im Vergleich zu den überteuerten WM-Tickets sind die Eintrittspreise beim Baseball (um die 50 Dollar/rund 43 Euro) zudem deutlich erschwinglicher.

Schottische Unterstützung nützt Boston Red Sox nichts

Anzeige

Und so marschierten die Anhänger, viele wie gewohnt in den traditionellen Kilts, zu Dudelsackklängen durch die Stadt in Richtung Fenway Park. Im Stadion stellten sie dann ihre Begeisterung für das Singen unter Beweis, als sie lauthals Klassiker wie „Take Me Home, Country Roads“ oder „Sweet Caroline“ schmetterten. Den Red Sox half das aber nicht, sie verloren mit 4:6.

Die Tartan Army wird Boston noch eine Weile erhalten bleiben. Auch sein zweites Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag (0 Uhr MESZ/MagentaTV) im NFL-Stadion der New England Patriots. Das Team von Nationaltrainer Steve Clarke hat gegen Marokko den erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde im Visier. (sid/mp)