Ein außergewöhnlicher WM-Fan sorgt in Bangladesch für Aufsehen: Mit einer gigantischen, selbstgenähten Deutschland-Fahne zeigt ein Landwirt seine besondere Verbindung zur DFB-Elf – und hat einen großen Wunsch.

Der 77-jährige bangladeschische Bauer Amjad Hossain posiert mit der deutschen Flagge, die er zu Hause genäht hat. Er entrollte die 7,5 Kilometer lange Flagge am 10. Juni auf dem Pausenplatz einer örtlichen Schule, einen Tag vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. picture alliance/dpa/Nazrul Islam | Nazrul Islam

Ein Landwirt aus Bangladesch hat aus Liebe zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine 7,5 Kilometer lange schwarz-rot-goldene Fahne gefertigt. Amjad Hossain entrollte das riesige Stoffband zur WM-Eröffnung auf einem Schulgelände im Bezirk Magura im Südwesten des Landes vor zahlreichen Dorfbewohnern und angereisten Fans.

Die Fahne wurde dabei an Bambuspfählen befestigt und unter großem Interesse präsentiert. Unterstützung erhielt das Projekt auch von offizieller Seite: Die deutsche Botschaft in Dhaka schrieb auf der Plattform X, man sei „berührt von seiner Passion“ und wünsche sowohl ihm als auch der deutschen Mannschaft viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft.

Jahrelange Leidenschaft für Deutschland und den Fußball

Anzeige

Hossain, der 77 Jahre alt ist, erklärte, seine Begeisterung für Deutschland habe persönliche Gründe. Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 2004 habe er durch deutsche Medikamente wieder gesund werden können – seitdem sei seine Verbundenheit gewachsen. Bereits für frühere Turniere hatte er kleinere Fahnen angefertigt, die jedoch über die Jahre stetig größer wurden.

Für die WM 2006 habe er eine 1,5 Kilometer lange Fahne genäht, später seien es bereits 3,5 Kilometer gewesen. Für die aktuelle Version habe er über 9000 Meter Polyester verarbeitet und mithilfe von rund einem Dutzend Schneider mehr als drei Monate gearbeitet. Teile seines Landes habe er dafür sogar verkauft.

Anzeige

Eine Fahne als Lebensprojekt mit WM-Geschichte

Die aktuelle Fahne entstand bereits 2022, konnte damals jedoch nicht gezeigt werden, da Deutschland früh ausgeschieden war. Anschließend wurde sie eingelagert und teilweise durch Termiten beschädigt, bevor sie erneut restauriert wurde.

Anzeige

Nun wurde das gigantische Stoffband mit einem Lastwagen zum Präsentationsort gebracht. Dort wurde es feierlich entrollt, begleitet von Musik und zahlreichen Zuschauern.

Traum vom Treffen mit der Nationalmannschaft

Der Landwirt verbindet mit seiner Aktion einen großen Wunsch: Er hofft auf ein persönliches Treffen mit der deutschen Nationalmannschaft und ein gemeinsames Foto. Zudem möchte er die Fahne später den deutschen Behörden übergeben, damit sie in einem Museum ausgestellt werden kann.

Auch für die Zukunft hat Hossain bereits Pläne: Sollte er weiter gesund bleiben, will er die Fahne bis zum nächsten Turnier auf zehn Kilometer verlängern. (dpa/ggg)