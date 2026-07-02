Ärger über Auswechslung gegen Belgien: Nach dem WM-Aus kündigt der Villarreal-Profi wegen des Trainerteams eine Nationalelf-Pause an.

Nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus bei der WM hat Senegals Leistungsträger Pape Gueye aus Unzufriedenheit mit dem Trainerstab seinen vorläufigen Abschied von der Nationalmannschaft verkündet.

„Ich werde später noch ein paar Worte zum Ausscheiden sagen, aber ich gebe heute bekannt, dass ich eine Pause von der Nationalmannschaft einlegen werde, solange dieses Trainerteam im Amt bleibt“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

Der Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Villarreal war beim 2:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Belgien von Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw in der regulären Spielzeit in der 66. Minute ausgewechselt worden.

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Pape Gueye: Unzufriedenheit über Auswechslung

Im Anschluss an das Last-Minute-Aus hatte Gueye bereits seine Unzufriedenheit über die frühe Auswechslung angedeutet. „Körperlich ging es mir gut“, sagte er: „Aber letztendlich sind das die Entscheidungen des Trainers. Die muss man respektieren.“

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Gueye kam bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in allen vier Partien Senegals zum Einsatz. Beim Gruppenfinale gegen den Irak hatte er beim 5:0 zwei Tore erzielt und ein Tor vorbereitet. (dpa/eli)