Sender, Abos, Uhrzeiten: Wo sind welche WM-Spiele im TV zu sehen?
Alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 werden live im deutschen TV zu sehen sein – vom Eröffnungsspiel über die Partien von Deutschland bis hin zum Finale. Durch die Zeitverschiebung in die USA, nach Kanada und nach Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen allerdings mitten in der Nacht. ARD, ZDF und Magenta TV (Telekom) teilen sich die Live-Übertragung auf – und es gibt einige Spiele, auf die sich die Fans besonders freuen. Die MOPO gibt einen Überblick, was bei der WM wo im TV läuft.
+++ Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++
Los geht es bei der WM 2026 an diesem Donnerstag (11. Juni) um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Die erste Partie der Weltmeisterschaft wird dieses Jahr im ZDF übertragen. Außerdem zeigt das Zweite das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) live im Free-TV. Die ARD übernimmt die anderen beiden Vorrundenspiele von Deutschland gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr) sowie gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).
Nur 60 von 104 WM-Spielen sind im Free-TV zu sehen
Ein mögliches deutsches Sechzehntelfinale wäre im ZDF zu sehen, ein mögliches deutsches Achtelfinale dann in der ARD. Erreicht Deutschland das Viertelfinale, wäre wieder das ZDF dran, ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde wiederum die ARD übertragen. Das WM-Finale am 19. Juli (21 Uhr) läuft in jedem Fall im ZDF. Neben allen deutschen Spielen wird auch ein Großteil der K.o.-Runde kostenlos zu sehen sein.
Insgesamt zeigen ARD und ZDF aber nur jeweils 30 Spiele der WM im Free-TV, zusammen also 60 der 104 Partien. Die restlichen 44 Begegnungen sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen, das auch die anderen Spiele parallel zu den öffentlich-rechtlichen Programmen präsentiert und damit als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele. Dafür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom (ab 11 Euro pro Monat/monatlich kündbar).
Vorrunde, 1. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Donnerstag, 11.6.
|21:00
|A
|Mexiko – Südafrika
|ZDF
|Freitag, 12.6.
|21:00
|B
|Kanada – Bosnien-Herzegowina
|ARD
|Samstag, 13.6.
|21:00
|B
|Katar – Schweiz
|ZDF
|Sonntag, 14.6.
|19:00
|E
|Deutschland – Curaçao
|ARD
|Sonntag, 14.6.
|22:00
|F
|Niederlande – Japan
|Magenta TV
|Montag, 15.6.
|18:00
|H
|Spanien – Kap Verde
|ARD
|Montag, 15.6.
|21:00
|G
|Belgien – Ägypten
|ARD
|Dienstag, 16.6.
|21:00
|I
|Frankreich – Senegal
|Magenta TV
|Mittwoch, 17.6.
|19:00
|K
|Portugal – DR Kongo
|ZDF
|Mittwoch, 17.6.
|22:00
|L
|England – Kroatien
|ZDF
Zur Prime-Time ist am Donnerstag zunächst das Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika zu sehen. Auch der erste Auftritt von Bosnien-Herzegowina um St. Pauli-Abgang Nikola Vasilj (gegen Kanada) läuft am Freitag zur besten deutschen Sendezeit. Deutschland startet am Sonntag gegen Curaçao sogar schon um 19 Uhr in die WM. Mit Spanien (gegen Kap Verde) und Belgien (gegen Ägypten) belegen am Montag zwei weitere hoch eingeschätzte Teams die Prime-Time, während Top-Favorit Frankreich am Dienstag gegen Senegal zur europäischen Abendzeit spielen wird. Am Mittwoch sind mit Portugal (gegen DR Kongo) sowie England und Kroatien dann sogar gleich drei europäische Top-Teams im Einsatz.
Vorrunde, 1. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Donnerstag, 11.6.
|21:00
|A
|Mexiko – Südafrika
|ZDF
|Freitag, 12.6.
|04:00
|A
|Südkorea – Tschechien
|Magenta TV
|Freitag, 12.6.
|21:00
|B
|Kanada – Bosnien-Herzegowina
|ARD
|Samstag, 13.6.
|03:00
|D
|USA – Paraguay
|Magenta TV
|Samstag, 13.6.
|21:00
|B
|Katar – Schweiz
|ZDF
|Sonntag, 14.6.
|00:00
|C
|Brasilien – Marokko
|ZDF
|Sonntag, 14.6.
|03:00
|C
|Haiti – Schottland
|ARD
|Sonntag, 14.6.
|06:00
|D
|Australien – Türkei
|Magenta TV
|Sonntag, 14.6.
|19:00
|E
|Deutschland – Curaçao
|ARD
|Sonntag, 14.6.
|22:00
|F
|Niederlande – Japan
|Magenta TV
|Montag, 15.6.
|01:00
|E
|Elfenbeinküste – Ecuador
|ARD
|Montag, 15.6.
|04:00
|F
|Schweden – Tunesien
|Magenta TV
|Montag, 15.6.
|18:00
|H
|Spanien – Kap Verde
|ARD
|Montag, 15.6.
|21:00
|G
|Belgien – Ägypten
|ARD
|Dienstag, 16.6.
|00:00
|H
|Saudi-Arabien – Uruguay
|ZDF
|Dienstag, 16.6.
|03:00
|G
|Iran – Neuseeland
|ZDF
|Dienstag, 16.6.
|21:00
|I
|Frankreich – Senegal
|Magenta TV
|Mittwoch, 17.6.
|00:00
|I
|Irak – Norwegen
|Magenta TV
|Mittwoch, 17.6.
|03:00
|J
|Argentinien – Algerien
|ARD
|Mittwoch, 17.6.
|06:00
|J
|Österreich – Jordanien
|ZDF
|Mittwoch, 17.6.
|19:00
|K
|Portugal – DR Kongo
|ZDF
|Mittwoch, 17.6.
|22:00
|L
|England – Kroatien
|ZDF
|Donnerstag, 18.6.
|01:00
|L
|Ghana – Panama
|Magenta TV
|Donnerstag, 18.6.
|04:00
|K
|Usbekistan – Kolumbien
|Magenta TV
Vorrunde, 2. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Donnerstag, 18.6.
|18:00
|A
|Tschechien – Südafrika
|ZDF
|Donnerstag, 18.6.
|21:00
|B
|Schweiz – Bosnien-Herzegowina
|Magenta TV
|Freitag, 19.6.
|21:00
|D
|USA – Australien
|ARD
|Samstag, 20.6.
|19:00
|F
|Niederlande – Schweden
|ZDF
|Samstag, 20.6.
|22:00
|E
|Deutschland – Elfenbeinküste
|ZDF
|Sonntag, 21.6.
|18:00
|H
|Spanien – Saudi Arabien
|Magenta TV
|Sonntag, 21.6.
|21:00
|G
|Belgien – Iran
|ZDF
|Montag, 22.6.
|19:00
|J
|Argentinien – Österreich
|ARD
|Montag, 22.6.
|23:00
|I
|Frankreich – Irak
|ARD
|Dienstag, 23.6.
|19:00
|K
|Portugal – Usbekistan
|ARD
|Dienstag, 23.6.
|22:00
|L
|England – Ghana
|ARD
Zur besten Sendezeit in Deutschland und Europa spielen am Donnerstag abermals Südafrika (gegen Tschechien), die Schweiz mit HSV-Profi Miro Muheim sowie Bosnien-Herzegowina. Das Topspiel zwischen Niederlande und Schweden bildet am Samstag dann den Auftakt zur zweiten deutschen Vorrundenpartie gegen die Elfenbeinküste. Auch Spanien (gegen Saudi-Arabien) und Belgien (gegen den Iran) laufen hierzulande am Sonntag wieder abends, genau wie Frankreich (Montag gegen den Irak). Mit England gegen Ghana schließt eine weitere attraktive Begegnung am Dienstag den zweiten Spieltag der Gruppenphase ab.
Vorrunde, 2. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Donnerstag, 18.6.
|18:00
|A
|Tschechien – Südafrika
|ZDF
|Donnerstag, 18.6.
|21:00
|B
|Schweiz – Bosnien-Herzegowina
|Magenta TV
|Freitag, 19.6.
|00:00
|B
|Kanada – Katar
|ZDF
|Freitag, 19.6.
|03:00
|A
|Mexiko – Südkorea
|Magenta TV
|Freitag, 19.6.
|21:00
|D
|USA – Australien
|ARD
|Samstag, 20.6.
|00:00
|C
|Schottland – Marokko
|Magenta TV
|Samstag, 20.6.
|03:00
|C
|Brasilien – Haiti
|ARD
|Samstag, 20.6.
|05:00
|D
|Türkei – Paraguay
|Magenta TV
|Samstag, 20.6.
|19:00
|F
|Niederlande – Schweden
|ZDF
|Samstag, 20.6.
|22:00
|E
|Deutschland – Elfenbeinküste
|ZDF
|Sonntag, 21.6.
|02:00
|E
|Ecuador – Curaçao
|ZDF
|Sonntag, 21.6.
|06:00
|F
|Tunesien – Japan
|Magenta TV
|Sonntag, 21.6.
|18:00
|H
|Spanien – Saudi Arabien
|Magenta TV
|Sonntag, 21.6.
|21:00
|G
|Belgien – Iran
|ZDF
|Montag, 22.6.
|00:00
|H
|Uruguay – Kap Verde
|ARD
|Montag, 22.6.
|03:00
|G
|Neuseeland – Ägypten
|Magenta TV
|Montag, 22.6.
|19:00
|J
|Argentinien – Österreich
|ARD
|Montag, 22.6.
|23:00
|I
|Frankreich – Irak
|ARD
|Dienstag, 23.6.
|02:00
|I
|Norwegen – Senegal
|Magenta TV
|Dienstag, 23.6.
|05:00
|J
|Jordanien – Algerien
|ZDF
|Dienstag, 23.6.
|19:00
|K
|Portugal – Usbekistan
|ARD
|Dienstag, 23.6.
|22:00
|L
|England – Ghana
|ARD
|Mittwoch, 24.6.
|01:00
|L
|Panama – Kroatien
|Magenta TV
|Mittwoch, 24.6.
|04:00
|K
|Kolumbien – DR Kongo
|ARD
Vorrunde, 3. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Mittwoch, 24.6.
|21:00
|B
|Schweiz – Kanada
|ARD
|Mittwoch, 24.6.
|21:00
|B
|Bosnien-Herzegowina – Katar
|Magenta TV
|Donnerstag, 25.6.
|22:00
|E
|Ecuador – Deutschland
|ARD
|Donnerstag, 25.6.
|22:00
|E
|Curaçao – Elfenbeinküste
|Magenta TV
|Freitag, 26.6.
|21:00
|I
|Norwegen – Frankreich
|ZDF
|Freitag, 26.6.
|21:00
|I
|Senegal – Irak
|Magenta TV
|Samstag, 27.6.
|23:00
|L
|Kroatien – Ghana
|ZDF
|Samstag, 27.6.
|23:00
|L
|Panama – England
|Magenta TV
Am letzten Spieltag der Vorrunde finden traditionell die beiden Spiele einer Gruppe parallel statt. Deshalb ist immer nur eine Partie im Free-TV zu sehen, während die Telekom das jeweils andere Spiel sowie eine Konferenz übertragen wird. Zur Prime-Time spielt erneut Deutschland (gegen Ecuador) am Donnerstag, am Freitag geht es in Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich mutmaßlich um Platz eins. Kroatien mit HSV-Star Luka Vuskovic ist am Samstagabend gegen Ghana kostenlos empfangbar, während die Fans von England (gegen Panama) auf ein Abo ausweichen müssen.
Vorrunde, 3. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Gruppe
|WM-Spiel
|Sender
|Mittwoch, 24.6.
|21:00
|B
|Schweiz – Kanada
|ARD
|Mittwoch, 24.6.
|21:00
|B
|Bosnien-Herzegowina – Katar
|Magenta TV
|Donnerstag, 25.6.
|00:00
|C
|Marokko – Haiti
|ZDF
|Donnerstag, 25.6.
|00:00
|C
|Schottland – Brasilien
|Magenta TV
|Donnerstag, 25.6.
|03:00
|A
|Tschechien – Mexiko
|Magenta TV
|Donnerstag, 25.6.
|03:00
|A
|Südafrika – Südkorea
|Magenta TV
|Donnerstag, 25.6.
|22:00
|E
|Ecuador – Deutschland
|ARD
|Donnerstag, 25.6.
|22:00
|E
|Curaçao – Elfenbeinküste
|Magenta TV
|Freitag, 26.6.
|01:00
|F
|Tunesien – Niederlande
|ARD
|Freitag, 26.6.
|01:00
|F
|Japan – Schweden
|Magenta TV
|Freitag, 26.6.
|04:00
|D
|Paraguay – Australien
|ARD
|Freitag, 26.6.
|04:00
|D
|Türkei – USA
|Magenta TV
|Freitag, 26.6.
|21:00
|I
|Norwegen – Frankreich
|ZDF
|Freitag, 26.6.
|21:00
|I
|Senegal – Irak
|Magenta TV
|Samstag, 27.6.
|02:00
|H
|Kap Verde – Saudi-Arabien
|ARD
|Samstag, 27.6.
|02:00
|H
|Uruguay – Spanien
|Magenta TV
|Samstag, 27.6.
|05:00
|G
|Neuseeland – Belgien
|Magenta TV
|Samstag, 27.6.
|05:00
|G
|Ägypten – Iran
|Magenta TV
|Samstag, 27.6.
|23:00
|L
|Kroatien – Ghana
|ZDF
|Samstag, 27.6.
|23:00
|L
|Panama – England
|Magenta TV
|Sonntag, 28.6.
|01:30
|K
|Kolumbien – Portugal
|ZDF
|Sonntag, 28.6.
|01:30
|K
|DR Kongo – Usbekistan
|Magenta TV
|Sonntag, 28.6.
|04:00
|J
|Algerien – Österreich
|ZDF
|Sonntag, 28.6.
|04:00
|J
|Jordanien – Argentinien
|Magenta TV
K.o.-Runde: Deutsche WM-Spiele zur Prime-Time im TV
Welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Runde überträgt, entscheidet sich erst dann, wenn die genauen Paarungen feststehen. Erreicht Deutschland das Sechzehntelfinale und die weiteren Runden, würden alle Spiele in jedem Fall bei ARD und ZDF laufen. Je nachdem, ob das DFB-Team auf Platz eins oder zwei in Gruppe E landet, entscheidet sich der weitere Turnierverlauf. Als Gruppensieger und als Gruppenzweiter würden die DFB-Spiele auch in der K.o.-Phase in jedem Fall immer zur Prime-Time laufen. Nur, wenn Deutschland als Dritter seiner Gruppe weiterkommt, wäre im Sechzehntelfinale ein Spiel in der Nacht möglich.
Der wahrscheinlichste Pfad der deutschen Nationalmannschaft ist ein Gruppensieg. Dann würde das DFB-Team am Montag (29.6.) um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale antreten, am Samstag (4.7.) um 23 Uhr im Achtelfinale, am Donnerstag, (9.7.) um 22 Uhr im Viertelfinale und am Dienstag (14.7.) um 21 Uhr im Halbfinale.
+++ Die folgende Übersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++
Sechzehntelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Spiel
|WM-Spiel
|Sender
|Sonntag, 28.6.
|21:00
|SF1
|2. Gruppe A – 2. Gruppe B
|noch offen
|Montag, 29.6.
|19:00
|SF2
|1. Gruppe C – 2. Gruppe F
|noch offen
|Montag, 29.6.
|22:30
|SF3
|1. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D/F
|noch offen
|Dienstag, 30.6.
|03:00
|SF4
|1. Gruppe F – 2. Gruppe C
|noch offen
|Dienstag, 30.6.
|19:00
|SF5
|2. Gruppe E – 2. Gruppe I
|noch offen
|Dienstag, 30.6.
|23:00
|SF6
|1. Gruppe I – 3. Gruppe C/D/F/G/H
|noch offen
|Mittwoch, 1.7.
|03:00
|SF7
|1. Gruppe A – 3. Gruppe C/E/F/H/I
|noch offen
|Mittwoch, 1.7.
|18:00
|SF8
|1. Gruppe L – 3. Gruppe E/H/I/J/K
|noch offen
|Mittwoch, 1.7.
|22:00
|SF9
|1. Gruppe G – 3. Gruppe A/E/H/I/J
|noch offen
|Donnerstag, 2.7.
|02:00
|SF10
|1. Gruppe D – 3. Gruppe B/E/F/I/J
|noch offen
|Donnerstag, 2.7.
|21:00
|SF11
|1. Gruppe H – 2. Gruppe J
|noch offen
|Freitag, 3.7.
|01:00
|SF12
|2. Gruppe K – 2. Gruppe L
|noch offen
|Freitag, 3.7.
|05:00
|SF13
|1. Gruppe B – 3. Gruppe E/F/G/I/J
|noch offen
|Freitag, 3.7.
|20:00
|SF14
|2. Gruppe D – 2. Gruppe G
|noch offen
|Samstag, 4.7.
|00:00
|SF15
|1. Gruppe J – 2. Gruppe H
|noch offen
|Samstag, 4.7.
|03:30
|SF16
|1. Gruppe K – 3. Gruppe D/E/I/J/L
|noch offen
Achtelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Spiel
|WM-Spiel
|Sender
|Samstag, 4.7.
|19:00
|AF1
|Sieger SF1 – Sieger SF4
|noch offen
|Samstag, 4.7.
|23:00
|AF2
|Sieger SF3 – Sieger SF6
|noch offen
|Sonntag, 5.7.
|22:00
|AF3
|Sieger SF2 – Sieger SF5
|noch offen
|Montag, 6.7.
|02:00
|AF4
|Sieger SF7 – Sieger SF8
|noch offen
|Montag, 6.7.
|21:00
|AF5
|Sieger SF12 – Sieger SF11
|noch offen
|Dienstag, 7.7.
|02:00
|AF6
|Sieger SF10 – Sieger SF9
|noch offen
|Dienstag, 7.7.
|18:00
|AF7
|Sieger SF15 – Sieger SF14
|noch offen
|Dienstag, 7.7.
|22:00
|AF8
|Sieger SF13 – Sieger SF16
|noch offen
Viertelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Spiel
|WM-Spiel
|Sender
|Donnerstag, 9.7.
|22:00
|VF1
|Sieger AF2 – Sieger AF1
|noch offen
|Freitag, 10.7.
|21:00
|VF2
|Sieger AF5 – Sieger AF6
|noch offen
|Samstag, 11.7.
|23:00
|VF3
|Sieger AF3 – Sieger AF4
|noch offen
|Sonntag, 12.7.
|03:00
|VF4
|Sieger AF7 – Sieger AF8
|noch offen
Halbfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Spiel
|WM-Spiel
|Sender
|Dienstag, 14.7.
|21:00
|HF1
|Sieger VF1 – Sieger VF2
|noch offen
|Mittwoch, 15.7.
|21:00
|HF2
|Sieger VF3 – Sieger VF4
|noch offen
Finale und Platz 3: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Spiel
|WM-Spiel
|Sender
|Samstag, 18.7.
|23:00
|S3
|Verlierer HF1 – Verlierer HF2
|noch offen
|Sonntag, 19.7.
|21:00
|F
|SiegerHF1– SiegerHF2
|ZDF