Sender, Abos, Uhrzeiten: Wo sind welche WM-Spiele im TV zu sehen?

Robin Meyer
DFB-Team jubelt bei der WM-Qualifikation live im TV bei ARD, ZDF und Magenta
Das DFB-Team startet am Sonntagabend in die Fußball-WM.

Alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 werden live im deutschen TV zu sehen sein – vom Eröffnungsspiel über die Partien von Deutschland bis hin zum Finale. Durch die Zeitverschiebung in die USA, nach Kanada und nach Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen allerdings mitten in der Nacht. ARD, ZDF und Magenta TV (Telekom) teilen sich die Live-Übertragung auf – und es gibt einige Spiele, auf die sich die Fans besonders freuen. Die MOPO gibt einen Überblick, was bei der WM wo im TV läuft.

+++ Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Los geht es bei der WM 2026 an diesem Donnerstag (11. Juni) um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Die erste Partie der Weltmeisterschaft wird dieses Jahr im ZDF übertragen. Außerdem zeigt das Zweite das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) live im Free-TV. Die ARD übernimmt die anderen beiden Vorrundenspiele von Deutschland gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr) sowie gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).

Nur 60 von 104 WM-Spielen sind im Free-TV zu sehen

Ein mögliches deutsches Sechzehntelfinale wäre im ZDF zu sehen, ein mögliches deutsches Achtelfinale dann in der ARD. Erreicht Deutschland das Viertelfinale, wäre wieder das ZDF dran, ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde wiederum die ARD übertragen. Das WM-Finale am 19. Juli (21 Uhr) läuft in jedem Fall im ZDF. Neben allen deutschen Spielen wird auch ein Großteil der K.o.-Runde kostenlos zu sehen sein.

Laura Wontorra am DAZN-Mikrofon
Laura Wontorra ist als eine der Moderatorinnen für Magenta TV bei der WM im Einsatz.

Insgesamt zeigen ARD und ZDF aber nur jeweils 30 Spiele der WM im Free-TV, zusammen also 60 der 104 Partien. Die restlichen 44 Begegnungen sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen, das auch die anderen Spiele parallel zu den öffentlich-rechtlichen Programmen präsentiert und damit als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele. Dafür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom (ab 11 Euro pro Monat/monatlich kündbar).

Vorrunde, 1. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Donnerstag, 11.6.21:00AMexiko – SüdafrikaZDF
Freitag, 12.6.21:00BKanada – Bosnien-HerzegowinaARD
Samstag, 13.6.21:00BKatar – SchweizZDF
Sonntag, 14.6.19:00EDeutschland – CuraçaoARD
Sonntag, 14.6.22:00FNiederlande – JapanMagenta TV
Montag, 15.6.18:00HSpanien – Kap VerdeARD
Montag, 15.6.21:00GBelgien – ÄgyptenARD
Dienstag, 16.6.21:00IFrankreich – SenegalMagenta TV
Mittwoch, 17.6.19:00KPortugal – DR KongoZDF
Mittwoch, 17.6.22:00LEngland – KroatienZDF

Zur Prime-Time ist am Donnerstag zunächst das Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika zu sehen. Auch der erste Auftritt von Bosnien-Herzegowina um St. Pauli-Abgang Nikola Vasilj (gegen Kanada) läuft am Freitag zur besten deutschen Sendezeit. Deutschland startet am Sonntag gegen Curaçao sogar schon um 19 Uhr in die WM. Mit Spanien (gegen Kap Verde) und Belgien (gegen Ägypten) belegen am Montag zwei weitere hoch eingeschätzte Teams die Prime-Time, während Top-Favorit Frankreich am Dienstag gegen Senegal zur europäischen Abendzeit spielen wird. Am Mittwoch sind mit Portugal (gegen DR Kongo) sowie England und Kroatien dann sogar gleich drei europäische Top-Teams im Einsatz.

Vorrunde, 1. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Donnerstag, 11.6.21:00AMexiko – SüdafrikaZDF
Freitag, 12.6.04:00ASüdkorea – TschechienMagenta TV
Freitag, 12.6.21:00BKanada – Bosnien-HerzegowinaARD
Samstag, 13.6.03:00DUSA – ParaguayMagenta TV
Samstag, 13.6.21:00BKatar – SchweizZDF
Sonntag, 14.6.00:00CBrasilien – MarokkoZDF
Sonntag, 14.6.03:00CHaiti – SchottlandARD
Sonntag, 14.6.06:00DAustralien – TürkeiMagenta TV
Sonntag, 14.6.19:00EDeutschland – CuraçaoARD
Sonntag, 14.6.22:00FNiederlande – JapanMagenta TV
Montag, 15.6.01:00EElfenbeinküste – EcuadorARD
Montag, 15.6.04:00FSchweden – TunesienMagenta TV
Montag, 15.6.18:00HSpanien – Kap VerdeARD
Montag, 15.6.21:00GBelgien – ÄgyptenARD
Dienstag, 16.6.00:00HSaudi-Arabien – UruguayZDF
Dienstag, 16.6.03:00GIran – NeuseelandZDF
Dienstag, 16.6.21:00IFrankreich – SenegalMagenta TV
Mittwoch, 17.6.00:00IIrak – NorwegenMagenta TV
Mittwoch, 17.6.03:00JArgentinien – AlgerienARD
Mittwoch, 17.6.06:00JÖsterreich – JordanienZDF
Mittwoch, 17.6.19:00KPortugal – DR KongoZDF
Mittwoch, 17.6.22:00LEngland – KroatienZDF
Donnerstag, 18.6.01:00LGhana – PanamaMagenta TV
Donnerstag, 18.6.04:00KUsbekistan – KolumbienMagenta TV

Vorrunde, 2. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Donnerstag, 18.6.18:00ATschechien – SüdafrikaZDF
Donnerstag, 18.6.21:00BSchweiz – Bosnien-HerzegowinaMagenta TV
Freitag, 19.6.21:00DUSA – AustralienARD
Samstag, 20.6.19:00FNiederlande – SchwedenZDF
Samstag, 20.6.22:00EDeutschland – ElfenbeinküsteZDF
Sonntag, 21.6.18:00HSpanien – Saudi ArabienMagenta TV
Sonntag, 21.6.21:00GBelgien – IranZDF
Montag, 22.6.19:00JArgentinien – ÖsterreichARD
Montag, 22.6.23:00IFrankreich – IrakARD
Dienstag, 23.6.19:00KPortugal – UsbekistanARD
Dienstag, 23.6.22:00LEngland – GhanaARD

Zur besten Sendezeit in Deutschland und Europa spielen am Donnerstag abermals Südafrika (gegen Tschechien), die Schweiz mit HSV-Profi Miro Muheim sowie Bosnien-Herzegowina. Das Topspiel zwischen Niederlande und Schweden bildet am Samstag dann den Auftakt zur zweiten deutschen Vorrundenpartie gegen die Elfenbeinküste. Auch Spanien (gegen Saudi-Arabien) und Belgien (gegen den Iran) laufen hierzulande am Sonntag wieder abends, genau wie Frankreich (Montag gegen den Irak). Mit England gegen Ghana schließt eine weitere attraktive Begegnung am Dienstag den zweiten Spieltag der Gruppenphase ab.

Vorrunde, 2. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Donnerstag, 18.6.18:00ATschechien – SüdafrikaZDF
Donnerstag, 18.6.21:00BSchweiz – Bosnien-HerzegowinaMagenta TV
Freitag, 19.6.00:00BKanada – KatarZDF
Freitag, 19.6.03:00AMexiko – SüdkoreaMagenta TV
Freitag, 19.6.21:00DUSA – AustralienARD
Samstag, 20.6.00:00CSchottland – MarokkoMagenta TV
Samstag, 20.6.03:00CBrasilien – HaitiARD
Samstag, 20.6.05:00DTürkei – ParaguayMagenta TV
Samstag, 20.6.19:00FNiederlande – SchwedenZDF
Samstag, 20.6.22:00EDeutschland – ElfenbeinküsteZDF
Sonntag, 21.6.02:00EEcuador – CuraçaoZDF
Sonntag, 21.6.06:00FTunesien – JapanMagenta TV
Sonntag, 21.6.18:00HSpanien – Saudi ArabienMagenta TV
Sonntag, 21.6.21:00GBelgien – IranZDF
Montag, 22.6.00:00HUruguay – Kap VerdeARD
Montag, 22.6.03:00GNeuseeland – ÄgyptenMagenta TV
Montag, 22.6.19:00JArgentinien – ÖsterreichARD
Montag, 22.6.23:00IFrankreich – IrakARD
Dienstag, 23.6.02:00INorwegen – SenegalMagenta TV
Dienstag, 23.6.05:00JJordanien – AlgerienZDF
Dienstag, 23.6.19:00KPortugal – UsbekistanARD
Dienstag, 23.6.22:00LEngland – GhanaARD
Mittwoch, 24.6.01:00LPanama – KroatienMagenta TV
Mittwoch, 24.6.04:00KKolumbien – DR KongoARD

Vorrunde, 3. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Mittwoch, 24.6.21:00BSchweiz – KanadaARD
Mittwoch, 24.6.21:00BBosnien-Herzegowina – KatarMagenta TV
Donnerstag, 25.6.22:00EEcuador – DeutschlandARD
Donnerstag, 25.6.22:00ECuraçao – ElfenbeinküsteMagenta TV
Freitag, 26.6.21:00INorwegen – FrankreichZDF
Freitag, 26.6.21:00ISenegal – IrakMagenta TV
Samstag, 27.6.23:00LKroatien – GhanaZDF
Samstag, 27.6.23:00LPanama – EnglandMagenta TV

Am letzten Spieltag der Vorrunde finden traditionell die beiden Spiele einer Gruppe parallel statt. Deshalb ist immer nur eine Partie im Free-TV zu sehen, während die Telekom das jeweils andere Spiel sowie eine Konferenz übertragen wird. Zur Prime-Time spielt erneut Deutschland (gegen Ecuador) am Donnerstag, am Freitag geht es in Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich mutmaßlich um Platz eins. Kroatien mit HSV-Star Luka Vuskovic ist am Samstagabend gegen Ghana kostenlos empfangbar, während die Fans von England (gegen Panama) auf ein Abo ausweichen müssen.

Vorrunde, 3. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender
Mittwoch, 24.6.21:00BSchweiz – KanadaARD
Mittwoch, 24.6.21:00BBosnien-Herzegowina – KatarMagenta TV
Donnerstag, 25.6.00:00CMarokko – HaitiZDF
Donnerstag, 25.6.00:00CSchottland – BrasilienMagenta TV
Donnerstag, 25.6.03:00ATschechien – MexikoMagenta TV
Donnerstag, 25.6.03:00ASüdafrika – SüdkoreaMagenta TV
Donnerstag, 25.6.22:00EEcuador – DeutschlandARD
Donnerstag, 25.6.22:00ECuraçao – ElfenbeinküsteMagenta TV
Freitag, 26.6.01:00FTunesien – NiederlandeARD
Freitag, 26.6.01:00FJapan – SchwedenMagenta TV
Freitag, 26.6.04:00DParaguay – AustralienARD
Freitag, 26.6.04:00DTürkei – USAMagenta TV
Freitag, 26.6.21:00INorwegen – FrankreichZDF
Freitag, 26.6.21:00ISenegal – IrakMagenta TV
Samstag, 27.6.02:00HKap Verde – Saudi-ArabienARD
Samstag, 27.6.02:00HUruguay – SpanienMagenta TV
Samstag, 27.6.05:00GNeuseeland – BelgienMagenta TV
Samstag, 27.6.05:00GÄgypten – IranMagenta TV
Samstag, 27.6.23:00LKroatien – GhanaZDF
Samstag, 27.6.23:00LPanama – EnglandMagenta TV
Sonntag, 28.6.01:30KKolumbien – PortugalZDF
Sonntag, 28.6.01:30KDR Kongo – UsbekistanMagenta TV
Sonntag, 28.6.04:00JAlgerien – ÖsterreichZDF
Sonntag, 28.6.04:00JJordanien – ArgentinienMagenta TV

K.o.-Runde: Deutsche WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Runde überträgt, entscheidet sich erst dann, wenn die genauen Paarungen feststehen. Erreicht Deutschland das Sechzehntelfinale und die weiteren Runden, würden alle Spiele in jedem Fall bei ARD und ZDF laufen. Je nachdem, ob das DFB-Team auf Platz eins oder zwei in Gruppe E landet, entscheidet sich der weitere Turnierverlauf. Als Gruppensieger und als Gruppenzweiter würden die DFB-Spiele auch in der K.o.-Phase in jedem Fall immer zur Prime-Time laufen. Nur, wenn Deutschland als Dritter seiner Gruppe weiterkommt, wäre im Sechzehntelfinale ein Spiel in der Nacht möglich.

Der wahrscheinlichste Pfad der deutschen Nationalmannschaft ist ein Gruppensieg. Dann würde das DFB-Team am Montag (29.6.) um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale antreten, am Samstag (4.7.) um 23 Uhr im Achtelfinale, am Donnerstag, (9.7.) um 22 Uhr im Viertelfinale und am Dienstag (14.7.) um 21 Uhr im Halbfinale.

+++ Die folgende Übersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Sechzehntelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender
Sonntag, 28.6.21:00SF12. Gruppe A – 2. Gruppe Bnoch offen
Montag, 29.6.19:00SF21. Gruppe C – 2. Gruppe Fnoch offen
Montag, 29.6.22:30SF31. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D/Fnoch offen
Dienstag, 30.6.03:00SF41. Gruppe F – 2. Gruppe Cnoch offen
Dienstag, 30.6.19:00SF52. Gruppe E – 2. Gruppe Inoch offen
Dienstag, 30.6.23:00SF61. Gruppe I – 3. Gruppe C/D/F/G/Hnoch offen
Mittwoch, 1.7.03:00SF71. Gruppe A – 3. Gruppe C/E/F/H/Inoch offen
Mittwoch, 1.7.18:00SF81. Gruppe L – 3. Gruppe E/H/I/J/Knoch offen
Mittwoch, 1.7.22:00SF91. Gruppe G – 3. Gruppe A/E/H/I/Jnoch offen
Donnerstag, 2.7.02:00SF101. Gruppe D – 3. Gruppe B/E/F/I/Jnoch offen
Donnerstag, 2.7.21:00SF111. Gruppe H – 2. Gruppe Jnoch offen
Freitag, 3.7.01:00SF122. Gruppe K – 2. Gruppe Lnoch offen
Freitag, 3.7.05:00SF131. Gruppe B – 3. Gruppe E/F/G/I/Jnoch offen
Freitag, 3.7.20:00SF142. Gruppe D – 2. Gruppe Gnoch offen
Samstag, 4.7.00:00SF151. Gruppe J – 2. Gruppe Hnoch offen
Samstag, 4.7.03:30SF161. Gruppe K – 3. Gruppe D/E/I/J/Lnoch offen

Achtelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender
Samstag, 4.7.19:00AF1Sieger SF1 – Sieger SF4noch offen
Samstag, 4.7.23:00AF2Sieger SF3 – Sieger SF6noch offen
Sonntag, 5.7.22:00AF3Sieger SF2 – Sieger SF5noch offen
Montag, 6.7.02:00AF4Sieger SF7 – Sieger SF8noch offen
Montag, 6.7.21:00AF5Sieger SF12 – Sieger SF11noch offen
Dienstag, 7.7.02:00AF6Sieger SF10 – Sieger SF9noch offen
Dienstag, 7.7.18:00AF7Sieger SF15 – Sieger SF14noch offen
Dienstag, 7.7.22:00AF8Sieger SF13 – Sieger SF16noch offen

Viertelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender
Donnerstag, 9.7.22:00VF1Sieger AF2 – Sieger AF1noch offen
Freitag, 10.7.21:00VF2Sieger AF5 – Sieger AF6noch offen
Samstag, 11.7.23:00VF3Sieger AF3 – Sieger AF4noch offen
Sonntag, 12.7.03:00VF4Sieger AF7 – Sieger AF8noch offen

Halbfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender
Dienstag, 14.7.21:00HF1Sieger VF1 – Sieger VF2noch offen
Mittwoch, 15.7.21:00HF2Sieger VF3 – Sieger VF4noch offen

Finale und Platz 3: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender
Samstag, 18.7.23:00S3Verlierer HF1 – Verlierer HF2noch offen
Sonntag, 19.7.21:00FSiegerHF1– SiegerHF2ZDF

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