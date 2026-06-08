Sender, Abos, Uhrzeiten: Wo sind welche WM-Spiele im TV zu sehen?

Alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 werden live im deutschen TV zu sehen sein – vom Eröffnungsspiel über die Partien von Deutschland bis hin zum Finale. Durch die Zeitverschiebung in die USA, nach Kanada und nach Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen allerdings mitten in der Nacht. ARD, ZDF und Magenta TV (Telekom) teilen sich die Live-Übertragung auf – und es gibt einige Spiele, auf die sich die Fans besonders freuen. Die MOPO gibt einen Überblick, was bei der WM wo im TV läuft.

+++ Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Los geht es bei der WM 2026 an diesem Donnerstag (11. Juni) um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Die erste Partie der Weltmeisterschaft wird dieses Jahr im ZDF übertragen. Außerdem zeigt das Zweite das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) live im Free-TV. Die ARD übernimmt die anderen beiden Vorrundenspiele von Deutschland gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr) sowie gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).

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Nur 60 von 104 WM-Spielen sind im Free-TV zu sehen

Ein mögliches deutsches Sechzehntelfinale wäre im ZDF zu sehen, ein mögliches deutsches Achtelfinale dann in der ARD. Erreicht Deutschland das Viertelfinale, wäre wieder das ZDF dran, ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde wiederum die ARD übertragen. Das WM-Finale am 19. Juli (21 Uhr) läuft in jedem Fall im ZDF. Neben allen deutschen Spielen wird auch ein Großteil der K.o.-Runde kostenlos zu sehen sein.

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Laura Wontorra ist als eine der Moderatorinnen für Magenta TV bei der WM im Einsatz. imago/kolbert-press

Insgesamt zeigen ARD und ZDF aber nur jeweils 30 Spiele der WM im Free-TV, zusammen also 60 der 104 Partien. Die restlichen 44 Begegnungen sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen, das auch die anderen Spiele parallel zu den öffentlich-rechtlichen Programmen präsentiert und damit als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele. Dafür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom (ab 11 Euro pro Monat/monatlich kündbar).

Vorrunde, 1. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

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Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika ZDF Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina ARD Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz ZDF Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao ARD Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan Magenta TV Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde ARD Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten ARD Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal Magenta TV Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo ZDF Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien ZDF

Zur Prime-Time ist am Donnerstag zunächst das Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika zu sehen. Auch der erste Auftritt von Bosnien-Herzegowina um St. Pauli-Abgang Nikola Vasilj (gegen Kanada) läuft am Freitag zur besten deutschen Sendezeit. Deutschland startet am Sonntag gegen Curaçao sogar schon um 19 Uhr in die WM. Mit Spanien (gegen Kap Verde) und Belgien (gegen Ägypten) belegen am Montag zwei weitere hoch eingeschätzte Teams die Prime-Time, während Top-Favorit Frankreich am Dienstag gegen Senegal zur europäischen Abendzeit spielen wird. Am Mittwoch sind mit Portugal (gegen DR Kongo) sowie England und Kroatien dann sogar gleich drei europäische Top-Teams im Einsatz.

Vorrunde, 1. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika ZDF Freitag, 12.6. 04:00 A Südkorea – Tschechien Magenta TV Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina ARD Samstag, 13.6. 03:00 D USA – Paraguay Magenta TV Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz ZDF Sonntag, 14.6. 00:00 C Brasilien – Marokko ZDF Sonntag, 14.6. 03:00 C Haiti – Schottland ARD Sonntag, 14.6. 06:00 D Australien – Türkei Magenta TV Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao ARD Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan Magenta TV Montag, 15.6. 01:00 E Elfenbeinküste – Ecuador ARD Montag, 15.6. 04:00 F Schweden – Tunesien Magenta TV Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde ARD Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten ARD Dienstag, 16.6. 00:00 H Saudi-Arabien – Uruguay ZDF Dienstag, 16.6. 03:00 G Iran – Neuseeland ZDF Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal Magenta TV Mittwoch, 17.6. 00:00 I Irak – Norwegen Magenta TV Mittwoch, 17.6. 03:00 J Argentinien – Algerien ARD Mittwoch, 17.6. 06:00 J Österreich – Jordanien ZDF Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo ZDF Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien ZDF Donnerstag, 18.6. 01:00 L Ghana – Panama Magenta TV Donnerstag, 18.6. 04:00 K Usbekistan – Kolumbien Magenta TV

Vorrunde, 2. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika ZDF Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina Magenta TV Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien ARD Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden ZDF Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste ZDF Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien Magenta TV Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran ZDF Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich ARD Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak ARD Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan ARD Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana ARD

Zur besten Sendezeit in Deutschland und Europa spielen am Donnerstag abermals Südafrika (gegen Tschechien), die Schweiz mit HSV-Profi Miro Muheim sowie Bosnien-Herzegowina. Das Topspiel zwischen Niederlande und Schweden bildet am Samstag dann den Auftakt zur zweiten deutschen Vorrundenpartie gegen die Elfenbeinküste. Auch Spanien (gegen Saudi-Arabien) und Belgien (gegen den Iran) laufen hierzulande am Sonntag wieder abends, genau wie Frankreich (Montag gegen den Irak). Mit England gegen Ghana schließt eine weitere attraktive Begegnung am Dienstag den zweiten Spieltag der Gruppenphase ab.

Vorrunde, 2. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika ZDF Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina Magenta TV Freitag, 19.6. 00:00 B Kanada – Katar ZDF Freitag, 19.6. 03:00 A Mexiko – Südkorea Magenta TV Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien ARD Samstag, 20.6. 00:00 C Schottland – Marokko Magenta TV Samstag, 20.6. 03:00 C Brasilien – Haiti ARD Samstag, 20.6. 05:00 D Türkei – Paraguay Magenta TV Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden ZDF Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste ZDF Sonntag, 21.6. 02:00 E Ecuador – Curaçao ZDF Sonntag, 21.6. 06:00 F Tunesien – Japan Magenta TV Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien Magenta TV Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran ZDF Montag, 22.6. 00:00 H Uruguay – Kap Verde ARD Montag, 22.6. 03:00 G Neuseeland – Ägypten Magenta TV Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich ARD Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak ARD Dienstag, 23.6. 02:00 I Norwegen – Senegal Magenta TV Dienstag, 23.6. 05:00 J Jordanien – Algerien ZDF Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan ARD Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana ARD Mittwoch, 24.6. 01:00 L Panama – Kroatien Magenta TV Mittwoch, 24.6. 04:00 K Kolumbien – DR Kongo ARD

Vorrunde, 3. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Mittwoch, 24.6. 21:00 B Schweiz – Kanada ARD Mittwoch, 24.6. 21:00 B Bosnien-Herzegowina – Katar Magenta TV Donnerstag, 25.6. 22:00 E Ecuador – Deutschland ARD Donnerstag, 25.6. 22:00 E Curaçao – Elfenbeinküste Magenta TV Freitag, 26.6. 21:00 I Norwegen – Frankreich ZDF Freitag, 26.6. 21:00 I Senegal – Irak Magenta TV Samstag, 27.6. 23:00 L Kroatien – Ghana ZDF Samstag, 27.6. 23:00 L Panama – England Magenta TV

Am letzten Spieltag der Vorrunde finden traditionell die beiden Spiele einer Gruppe parallel statt. Deshalb ist immer nur eine Partie im Free-TV zu sehen, während die Telekom das jeweils andere Spiel sowie eine Konferenz übertragen wird. Zur Prime-Time spielt erneut Deutschland (gegen Ecuador) am Donnerstag, am Freitag geht es in Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich mutmaßlich um Platz eins. Kroatien mit HSV-Star Luka Vuskovic ist am Samstagabend gegen Ghana kostenlos empfangbar, während die Fans von England (gegen Panama) auf ein Abo ausweichen müssen.

Vorrunde, 3. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Mittwoch, 24.6. 21:00 B Schweiz – Kanada ARD Mittwoch, 24.6. 21:00 B Bosnien-Herzegowina – Katar Magenta TV Donnerstag, 25.6. 00:00 C Marokko – Haiti ZDF Donnerstag, 25.6. 00:00 C Schottland – Brasilien Magenta TV Donnerstag, 25.6. 03:00 A Tschechien – Mexiko Magenta TV Donnerstag, 25.6. 03:00 A Südafrika – Südkorea Magenta TV Donnerstag, 25.6. 22:00 E Ecuador – Deutschland ARD Donnerstag, 25.6. 22:00 E Curaçao – Elfenbeinküste Magenta TV Freitag, 26.6. 01:00 F Tunesien – Niederlande ARD Freitag, 26.6. 01:00 F Japan – Schweden Magenta TV Freitag, 26.6. 04:00 D Paraguay – Australien ARD Freitag, 26.6. 04:00 D Türkei – USA Magenta TV Freitag, 26.6. 21:00 I Norwegen – Frankreich ZDF Freitag, 26.6. 21:00 I Senegal – Irak Magenta TV Samstag, 27.6. 02:00 H Kap Verde – Saudi-Arabien ARD Samstag, 27.6. 02:00 H Uruguay – Spanien Magenta TV Samstag, 27.6. 05:00 G Neuseeland – Belgien Magenta TV Samstag, 27.6. 05:00 G Ägypten – Iran Magenta TV Samstag, 27.6. 23:00 L Kroatien – Ghana ZDF Samstag, 27.6. 23:00 L Panama – England Magenta TV Sonntag, 28.6. 01:30 K Kolumbien – Portugal ZDF Sonntag, 28.6. 01:30 K DR Kongo – Usbekistan Magenta TV Sonntag, 28.6. 04:00 J Algerien – Österreich ZDF Sonntag, 28.6. 04:00 J Jordanien – Argentinien Magenta TV

K.o.-Runde: Deutsche WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Runde überträgt, entscheidet sich erst dann, wenn die genauen Paarungen feststehen. Erreicht Deutschland das Sechzehntelfinale und die weiteren Runden, würden alle Spiele in jedem Fall bei ARD und ZDF laufen. Je nachdem, ob das DFB-Team auf Platz eins oder zwei in Gruppe E landet, entscheidet sich der weitere Turnierverlauf. Als Gruppensieger und als Gruppenzweiter würden die DFB-Spiele auch in der K.o.-Phase in jedem Fall immer zur Prime-Time laufen. Nur, wenn Deutschland als Dritter seiner Gruppe weiterkommt, wäre im Sechzehntelfinale ein Spiel in der Nacht möglich.

Der wahrscheinlichste Pfad der deutschen Nationalmannschaft ist ein Gruppensieg. Dann würde das DFB-Team am Montag (29.6.) um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale antreten, am Samstag (4.7.) um 23 Uhr im Achtelfinale, am Donnerstag, (9.7.) um 22 Uhr im Viertelfinale und am Dienstag (14.7.) um 21 Uhr im Halbfinale.

+++ Die folgende Übersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Sechzehntelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Sonntag, 28.6. 21:00 SF1 2. Gruppe A – 2. Gruppe B noch offen Montag, 29.6. 19:00 SF2 1. Gruppe C – 2. Gruppe F noch offen Montag, 29.6. 22:30 SF3 1. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D/F noch offen Dienstag, 30.6. 03:00 SF4 1. Gruppe F – 2. Gruppe C noch offen Dienstag, 30.6. 19:00 SF5 2. Gruppe E – 2. Gruppe I noch offen Dienstag, 30.6. 23:00 SF6 1. Gruppe I – 3. Gruppe C/D/F/G/H noch offen Mittwoch, 1.7. 03:00 SF7 1. Gruppe A – 3. Gruppe C/E/F/H/I noch offen Mittwoch, 1.7. 18:00 SF8 1. Gruppe L – 3. Gruppe E/H/I/J/K noch offen Mittwoch, 1.7. 22:00 SF9 1. Gruppe G – 3. Gruppe A/E/H/I/J noch offen Donnerstag, 2.7. 02:00 SF10 1. Gruppe D – 3. Gruppe B/E/F/I/J noch offen Donnerstag, 2.7. 21:00 SF11 1. Gruppe H – 2. Gruppe J noch offen Freitag, 3.7. 01:00 SF12 2. Gruppe K – 2. Gruppe L noch offen Freitag, 3.7. 05:00 SF13 1. Gruppe B – 3. Gruppe E/F/G/I/J noch offen Freitag, 3.7. 20:00 SF14 2. Gruppe D – 2. Gruppe G noch offen Samstag, 4.7. 00:00 SF15 1. Gruppe J – 2. Gruppe H noch offen Samstag, 4.7. 03:30 SF16 1. Gruppe K – 3. Gruppe D/E/I/J/L noch offen

Achtelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Samstag, 4.7. 19:00 AF1 Sieger SF1 – Sieger SF4 noch offen Samstag, 4.7. 23:00 AF2 Sieger SF3 – Sieger SF6 noch offen Sonntag, 5.7. 22:00 AF3 Sieger SF2 – Sieger SF5 noch offen Montag, 6.7. 02:00 AF4 Sieger SF7 – Sieger SF8 noch offen Montag, 6.7. 21:00 AF5 Sieger SF12 – Sieger SF11 noch offen Dienstag, 7.7. 02:00 AF6 Sieger SF10 – Sieger SF9 noch offen Dienstag, 7.7. 18:00 AF7 Sieger SF15 – Sieger SF14 noch offen Dienstag, 7.7. 22:00 AF8 Sieger SF13 – Sieger SF16 noch offen

Viertelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Donnerstag, 9.7. 22:00 VF1 Sieger AF2 – Sieger AF1 noch offen Freitag, 10.7. 21:00 VF2 Sieger AF5 – Sieger AF6 noch offen Samstag, 11.7. 23:00 VF3 Sieger AF3 – Sieger AF4 noch offen Sonntag, 12.7. 03:00 VF4 Sieger AF7 – Sieger AF8 noch offen

Halbfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Dienstag, 14.7. 21:00 HF1 Sieger VF1 – Sieger VF2 noch offen Mittwoch, 15.7. 21:00 HF2 Sieger VF3 – Sieger VF4 noch offen

Finale und Platz 3: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta