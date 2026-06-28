Die Fußball-WM 2026 hat begonnen und ARD, ZDF und Magenta TV übertragen alle Spiele live. Die MOPO erklärt Ihnen, wo welche Partien im Fernsehen laufen.

Alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 sind live im deutschen TV zu sehen – vom Eröffnungsspiel über die Partien von Deutschland bis hin zum Finale. Durch die Zeitverschiebung in die USA, nach Kanada und nach Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen allerdings mitten in der Nacht. ARD, ZDF und Magenta TV (Telekom) teilen sich die Live-Übertragung auf – und es gibt einige Spiele, auf die sich die Fans besonders freuen. Die MOPO gibt einen Überblick, was bei der WM wo im TV läuft.

+++ Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Nach dem Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) zeigte das ZDF auch das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) live im Free-TV. Die ARD übernimmt die anderen beiden Vorrundenspiele von Deutschland bei der Weltmeisterschaft und überträgt neben dem Spiel gegen Curaçao (7:1) auch die Partie gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).

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Nur 60 von 104 WM-Spielen sind im Free-TV zu sehen

Das deutsche Sechzehntelfinale ist im ZDF zu sehen, ein mögliches deutsches Achtelfinale wäre dann in der ARD. Erreicht Deutschland das Viertelfinale, wäre wieder das ZDF dran, ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde wiederum die ARD übertragen. Das WM-Finale am 19. Juli (21 Uhr) läuft in jedem Fall im ZDF. Neben allen deutschen Spielen wird auch ein Großteil der K.o.-Runde kostenlos zu sehen sein.

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Laura Wontorra ist als eine der Moderatorinnen für Magenta TV bei der WM im Einsatz. imago/kolbert-press

Insgesamt zeigen ARD und ZDF aber nur jeweils 30 Spiele der WM im Free-TV, zusammen also 60 der 104 Partien. Die restlichen 44 Begegnungen sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen, das auch die anderen Spiele parallel zu den öffentlich-rechtlichen Programmen präsentiert und damit als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele. Dafür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom (ab 11 Euro pro Monat/monatlich kündbar).

K.o.-Runde: Deutsche WM-Spiele zur Prime-Time im TV

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Welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Runde überträgt, entschied sich erst, als die genauen Paarungen festanden. Erreicht Deutschland nach dem Sechzehntelfinale auch die weiteren Runden, würden alle Spiele in jedem Fall bei ARD und ZDF laufen. Als Gruppensieger werden die DFB-Spiele auch in der K.o.-Phase in jedem Fall immer zur Prime-Time laufen. Nur, wenn Deutschland als Dritter seiner Gruppe weiterkommen wäre, wäre im Sechzehntelfinale ein Spiel in der Nacht möglich gewesen. Das ist nun aber nicht passiert.

Der Pfad der deutschen Nationalmannschaft sieht jetzt so aus: Das DFB-Team wird am Montag (29.6.) um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale gegen Paraguay antreten. Danach ginge es am Samstag (4.7.) um 23 Uhr im Achtelfinale weiter, am Donnerstag, (9.7.) um 22 Uhr im Viertelfinale und am Dienstag (14.7.) um 21 Uhr im Halbfinale.

+++ Die folgende Übersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die nächste K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Sechzehntelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Sonntag, 28.6. 21:00 SF1 Südafrika – Kanada ARD Montag, 29.6. 19:00 SF2 Brasilien – Japan ZDF Montag, 29.6. 22:30 SF3 Deutschland – Paraguay ZDF Dienstag, 30.6. 03:00 SF4 Niederlande – Marokko Magenta TV Dienstag, 30.6. 19:00 SF5 Elfenbeinküste – Norwegen ARD Dienstag, 30.6. 23:00 SF6 Frankreich – Schweden Magenta TV Mittwoch, 1.7. 03:00 SF7 Mexiko – Ecuador Magenta TV Mittwoch, 1.7. 18:00 SF8 England – DR Kongo ARD Mittwoch, 1.7. 22:00 SF9 Belgien – Senegal ARD Donnerstag, 2.7. 02:00 SF10 USA – Bosnien-Herzegowina Magenta TV Donnerstag, 2.7. 21:00 SF11 Spanien – Österreich ARD Freitag, 3.7. 01:00 SF12 Portugal – Kroatien Magenta TV Freitag, 3.7. 05:00 SF13 Schweiz – Algerien ZDF Freitag, 3.7. 20:00 SF14 Australien – Ägypten ZDF Samstag, 4.7. 00:00 SF15 Argentinien – Kap Verde Magenta TV Samstag, 4.7. 03:30 SF16 Kolumbien – Ghana ZDF

Achtelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Samstag, 4.7. 19:00 AF1 Sieger SF1 – Sieger SF4 noch offen Samstag, 4.7. 23:00 AF2 Sieger SF3 – Sieger SF6 noch offen Sonntag, 5.7. 22:00 AF3 Sieger SF2 – Sieger SF5 noch offen Montag, 6.7. 02:00 AF4 Sieger SF7 – Sieger SF8 noch offen Montag, 6.7. 21:00 AF5 Sieger SF12 – Sieger SF11 noch offen Dienstag, 7.7. 02:00 AF6 Sieger SF10 – Sieger SF9 noch offen Dienstag, 7.7. 18:00 AF7 Sieger SF15 – Sieger SF14 noch offen Dienstag, 7.7. 22:00 AF8 Sieger SF13 – Sieger SF16 noch offen

Viertelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Donnerstag, 9.7. 22:00 VF1 Sieger AF2 – Sieger AF1 noch offen Freitag, 10.7. 21:00 VF2 Sieger AF5 – Sieger AF6 noch offen Samstag, 11.7. 23:00 VF3 Sieger AF3 – Sieger AF4 noch offen Sonntag, 12.7. 03:00 VF4 Sieger AF7 – Sieger AF8 noch offen

Halbfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Dienstag, 14.7. 21:00 HF1 Sieger VF1 – Sieger VF2 noch offen Mittwoch, 15.7. 21:00 HF2 Sieger VF3 – Sieger VF4 noch offen

Finale und Platz 3: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Samstag, 18.7. 23:00 S3 Verlierer HF1 – Verlierer HF2 noch offen Sonntag, 19.7. 21:00 F SiegerHF1– SiegerHF2 ZDF

So lief die Vorrunde: Die WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Zur Prime-Time war am Donnerstag zunächst das Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika zu sehen. Auch der erste Auftritt von Bosnien-Herzegowina um St. Pauli-Abgang Nikola Vasilj (gegen Kanada) lief am Freitag zur besten deutschen Sendezeit. Deutschland startete am Sonntag gegen Curaçao sogar schon um 19 Uhr in die WM. Mit Spanien (gegen Kap Verde) und Belgien (gegen Ägypten) belegten zwei weitere hoch eingeschätzte Teams die Prime-Time am Montag, während Top-Favorit Frankreich am Dienstag gegen Senegal zur europäischen Abendzeit spielte. Am Mittwoch waren mit Portugal (gegen DR Kongo) sowie England und Kroatien dann sogar gleich drei europäische Top-Teams im Einsatz.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender/ Ergebnis Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika 2:0 Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz 1:1 Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao 7:1 Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan 2:2 Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde 0:0 Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten 1:1 Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal 3:1 Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo 1:1 Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien 4:2

Vorrunde, 1. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender/ Ergebnis Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika 2:0 Freitag, 12.6. 04:00 A Südkorea – Tschechien 2:1 Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 Samstag, 13.6. 03:00 D USA – Paraguay 4:1 Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz 1:1 Sonntag, 14.6. 00:00 C Brasilien – Marokko 1:1 Sonntag, 14.6. 03:00 C Haiti – Schottland 0:1 Sonntag, 14.6. 06:00 D Australien – Türkei 2:0 Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao 7:1 Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan 2:2 Montag, 15.6. 01:00 E Elfenbeinküste – Ecuador 1:0 Montag, 15.6. 04:00 F Schweden – Tunesien 5:1 Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde 0:0 Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten 1:1 Dienstag, 16.6. 00:00 H Saudi-Arabien – Uruguay 1:1 Dienstag, 16.6. 03:00 G Iran – Neuseeland 2:2 Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal 3:1 Mittwoch, 17.6. 00:00 I Irak – Norwegen 1:4 Mittwoch, 17.6. 03:00 J Argentinien – Algerien 3:0 Mittwoch, 17.6. 06:00 J Österreich – Jordanien 3:1 Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo 1:1 Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien 4:2 Donnerstag, 18.6. 01:00 L Ghana – Panama 1:0 Donnerstag, 18.6. 04:00 K Usbekistan – Kolumbien 1:3

Vorrunde, 2. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Zur besten Sendezeit in Deutschland und Europa spielten am Donnerstag abermals Südafrika (gegen Tschechien), die Schweiz mit HSV-Profi Miro Muheim sowie Bosnien-Herzegowina. Das Topspiel zwischen Niederlande und Schweden bildete am Samstag dann den Auftakt zur zweiten deutschen Vorrundenpartie gegen die Elfenbeinküste. Auch Spanien (gegen Saudi-Arabien) und Belgien (gegen den Iran) liefen hierzulande am Sonntag wieder abends, genau wie Frankreich (Montag gegen den Irak). Mit England gegen Ghana schloss eine weitere attraktive Begegnung am Dienstag den zweiten Spieltag der Gruppenphase ab.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika 1:1 Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina 4:1 Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien 2:0 Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden 5:1 Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste 2:1 Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien 4:0 Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran 0:0 Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich 2:0 Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak 3:0 Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan 5:0 Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana 0:0

Vorrunde, 2. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika 1:1 Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina 4:1 Freitag, 19.6. 00:00 B Kanada – Katar 6:0 Freitag, 19.6. 03:00 A Mexiko – Südkorea 1:0 Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien 2:0 Samstag, 20.6. 00:00 C Schottland – Marokko 0:1 Samstag, 20.6. 03:00 C Brasilien – Haiti 3:0 Samstag, 20.6. 05:00 D Türkei – Paraguay 0:1 Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden 5:1 Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste 2:1 Sonntag, 21.6. 02:00 E Ecuador – Curaçao 0:0 Sonntag, 21.6. 06:00 F Tunesien – Japan 0:4 Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien 4:0 Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran 0:0 Montag, 22.6. 00:00 H Uruguay – Kap Verde 2:2 Montag, 22.6. 03:00 G Neuseeland – Ägypten 1:3 Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich 2:0 Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak 3:0 Dienstag, 23.6. 02:00 I Norwegen – Senegal 3:2 Dienstag, 23.6. 05:00 J Jordanien – Algerien 1:2 Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan 5:0 Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana 0:0 Mittwoch, 24.6. 01:00 L Panama – Kroatien 0:1 Mittwoch, 24.6. 04:00 K Kolumbien – DR Kongo 1:0

Vorrunde, 3. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Am letzten Spieltag der Vorrunde finden traditionell die beiden Spiele einer Gruppe parallel statt. Deshalb war immer nur eine Partie im Free-TV zu sehen, während die Telekom das jeweils andere Spiel sowie eine Konferenz übertrug. Zur Prime-Time spielte erneut Deutschland (gegen Ecuador) am Donnerstag, am Freitag ging es in Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich um Platz eins. Kroatien mit HSV-Star Luka Vuskovic war am Samstagabend gegen Ghana kostenlos empfangbar, während die Fans von England (gegen Panama) auf ein Abo ausweichen mussten.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Mittwoch, 24.6. 21:00 B Schweiz – Kanada 2:1 Mittwoch, 24.6. 21:00 B Bosnien-Herzegowina – Katar 3:1 Donnerstag, 25.6. 22:00 E Ecuador – Deutschland 2:1 Donnerstag, 25.6. 22:00 E Curaçao – Elfenbeinküste 0:2 Freitag, 26.6. 21:00 I Norwegen – Frankreich 1:4 Freitag, 26.6. 21:00 I Senegal – Irak 5:0 Samstag, 27.6. 23:00 L Kroatien – Ghana 2:1 Samstag, 27.6. 23:00 L Panama – England 0:2

Vorrunde, 3. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta