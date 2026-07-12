Die Fußball-WM 2026 hat begonnen und ARD, ZDF und Magenta TV übertragen alle K.o.-Spiele live. Die MOPO erklärt Ihnen, wo welche Partien im Fernsehen laufen.

Alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 sind live im deutschen TV zu sehen – vom Eröffnungsspiel über die Partien von Deutschland bis hin zum Finale. Durch die Zeitverschiebung in die USA, nach Kanada und nach Mexiko laufen zahlreiche Begegnungen allerdings mitten in der Nacht. ARD, ZDF und Magenta TV (Telekom) teilen sich die Live-Übertragung auf – und es gibt einige Spiele, auf die sich die Fans besonders freuen. Die MOPO gibt einen Überblick, was bei der WM wo im TV läuft.

+++ Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die nächste K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Nach dem Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) zeigte das ZDF auch das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) live im Free-TV. Die ARD übernahm die anderen beiden Vorrundenspiele von Deutschland bei der Weltmeisterschaft und übertrug neben dem Spiel gegen Curaçao (7:1) auch die Partie gegen Ecuador (1:2).

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Nur 60 von 104 WM-Spielen sind im Free-TV zu sehen

Das dramatische deutsche Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) war im ZDF zu sehen. Doch auch ohne Deutschland zeigen ARD und ZDF nun weiterhin zahlreiche Partien dieses Turniers. Das WM-Finale am 19. Juli (21 Uhr) läuft in jedem Fall im ZDF. Neben allen deutschen Spielen wird auch ein Großteil der K.o.-Runde kostenlos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

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Laura Wontorra ist als eine der Moderatorinnen für Magenta TV bei der WM im Einsatz. imago/kolbert-press

Insgesamt zeigen ARD und ZDF aber nur jeweils 30 Spiele der WM im Free-TV, zusammen also 60 der 104 Partien. Die restlichen 44 Begegnungen sind exklusiv bei Magenta TV zu sehen, das auch die anderen Spiele parallel zu den öffentlich-rechtlichen Programmen präsentiert und damit als einziger Sender ausnahmslos alle WM-Spiele. Dafür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom (ab 11 Euro pro Monat/monatlich kündbar).

K.o.-Runde: Deutsche WM-Spiele zur Prime-Time im TV

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Welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Runde überträgt, entschied sich erst, als die genauen Paarungen festanden. Hätte Deutschland nach dem Sechzehntelfinale auch die weiteren Runden erreicht, wären alle deutschen Spiele in jedem Fall bei ARD und ZDF gelaufen. Nun zeigen die beiden frei empfangbaren Sender zumindest einen Großteil der weiteren Spiele.

+++ Die folgende Übersicht wird von uns fortlaufend aktualisiert, sobald sich eine Mannschaft für die nächste K.o.-Runde qualifiziert und sobald ein TV-Sender zur Übertragung feststeht. +++

Achtelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Samstag, 4.7. 19:00 AF1 Kanada – Marokko 0:3 Samstag, 4.7. 23:00 AF2 Paraguay – Frankreich 0:1 Sonntag, 5.7. 22:00 AF3 Brasilien – Norwegen 1:2 Montag, 6.7. 02:00 AF4 Mexiko – England 2:3 Montag, 6.7. 21:00 AF5 Portugal – Spanien 0:1 Dienstag, 7.7. 02:00 AF6 USA – Belgien 1:4 Dienstag, 7.7. 18:00 AF7 Argentinien – Ägypten 3:2 Dienstag, 7.7. 22:00 AF8 Schweiz – Kolumbien 4:3 i.E.

Viertelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Donnerstag, 9.7. 22:00 VF1 Frankreich – Marokko 2:0 Freitag, 10.7. 21:00 VF2 Spanien – Belgien 2:1 Samstag, 11.7. 23:00 VF3 Norwegen – England 1:2 n.V. Sonntag, 12.7. 03:00 VF4 Argentinien – Schweiz 3:1 n.V.

Halbfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Dienstag, 14.7. 21:00 HF1 Frankreich – Spanien ZDF Mittwoch, 15.7. 21:00 HF2 England – Argentinien ARD

Finale und Platz 3: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Samstag, 18.7. 23:00 S3 Verlierer HF1 – Verlierer HF2 Magenta TV Sonntag, 19.7. 21:00 F Sieger HF1 – Sieger HF2 ZDF

So lief das Sechzehntelfinale: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel WM-Spiel Sender Sonntag, 28.6. 21:00 SF1 Südafrika – Kanada 0:1 Montag, 29.6. 19:00 SF2 Brasilien – Japan 2:1 Montag, 29.6. 22:30 SF3 Deutschland – Paraguay 3:4 i.E. Dienstag, 30.6. 03:00 SF4 Niederlande – Marokko 2:3 i.E. Dienstag, 30.6. 19:00 SF5 Elfenbeinküste – Norwegen 1:2 Dienstag, 30.6. 23:00 SF6 Frankreich – Schweden 3:0 Mittwoch, 1.7. 03:00 SF7 Mexiko – Ecuador 2:0 Mittwoch, 1.7. 18:00 SF8 England – DR Kongo 2:1 Mittwoch, 1.7. 22:00 SF9 Belgien – Senegal 3:2 n.V. Donnerstag, 2.7. 02:00 SF10 USA – Bosnien-Herzegowina 2:0 Donnerstag, 2.7. 21:00 SF11 Spanien – Österreich 3:0 Freitag, 3.7. 01:00 SF12 Portugal – Kroatien 2:1 Freitag, 3.7. 05:00 SF13 Schweiz – Algerien 2:0 Freitag, 3.7. 20:00 SF14 Australien – Ägypten 2:4 i.E. Samstag, 4.7. 00:00 SF15 Argentinien – Kap Verde 3:2 n.V. Samstag, 4.7. 03:30 SF16 Kolumbien – Ghana 1:0

So lief die Vorrunde: Die WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Zur Prime-Time war am Donnerstag zunächst das Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika zu sehen. Auch der erste Auftritt von Bosnien-Herzegowina um St. Pauli-Abgang Nikola Vasilj (gegen Kanada) lief am Freitag zur besten deutschen Sendezeit. Deutschland startete am Sonntag gegen Curaçao sogar schon um 19 Uhr in die WM. Mit Spanien (gegen Kap Verde) und Belgien (gegen Ägypten) belegten zwei weitere hoch eingeschätzte Teams die Prime-Time am Montag, während Top-Favorit Frankreich am Dienstag gegen Senegal zur europäischen Abendzeit spielte. Am Mittwoch waren mit Portugal (gegen DR Kongo) sowie England und Kroatien dann sogar gleich drei europäische Top-Teams im Einsatz.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender/ Ergebnis Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika 2:0 Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz 1:1 Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao 7:1 Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan 2:2 Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde 0:0 Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten 1:1 Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal 3:1 Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo 1:1 Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien 4:2

Vorrunde, 1. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender/ Ergebnis Donnerstag, 11.6. 21:00 A Mexiko – Südafrika 2:0 Freitag, 12.6. 04:00 A Südkorea – Tschechien 2:1 Freitag, 12.6. 21:00 B Kanada – Bosnien-Herzegowina 1:1 Samstag, 13.6. 03:00 D USA – Paraguay 4:1 Samstag, 13.6. 21:00 B Katar – Schweiz 1:1 Sonntag, 14.6. 00:00 C Brasilien – Marokko 1:1 Sonntag, 14.6. 03:00 C Haiti – Schottland 0:1 Sonntag, 14.6. 06:00 D Australien – Türkei 2:0 Sonntag, 14.6. 19:00 E Deutschland – Curaçao 7:1 Sonntag, 14.6. 22:00 F Niederlande – Japan 2:2 Montag, 15.6. 01:00 E Elfenbeinküste – Ecuador 1:0 Montag, 15.6. 04:00 F Schweden – Tunesien 5:1 Montag, 15.6. 18:00 H Spanien – Kap Verde 0:0 Montag, 15.6. 21:00 G Belgien – Ägypten 1:1 Dienstag, 16.6. 00:00 H Saudi-Arabien – Uruguay 1:1 Dienstag, 16.6. 03:00 G Iran – Neuseeland 2:2 Dienstag, 16.6. 21:00 I Frankreich – Senegal 3:1 Mittwoch, 17.6. 00:00 I Irak – Norwegen 1:4 Mittwoch, 17.6. 03:00 J Argentinien – Algerien 3:0 Mittwoch, 17.6. 06:00 J Österreich – Jordanien 3:1 Mittwoch, 17.6. 19:00 K Portugal – DR Kongo 1:1 Mittwoch, 17.6. 22:00 L England – Kroatien 4:2 Donnerstag, 18.6. 01:00 L Ghana – Panama 1:0 Donnerstag, 18.6. 04:00 K Usbekistan – Kolumbien 1:3

Vorrunde, 2. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Zur besten Sendezeit in Deutschland und Europa spielten am Donnerstag abermals Südafrika (gegen Tschechien), die Schweiz mit HSV-Profi Miro Muheim sowie Bosnien-Herzegowina. Das Topspiel zwischen Niederlande und Schweden bildete am Samstag dann den Auftakt zur zweiten deutschen Vorrundenpartie gegen die Elfenbeinküste. Auch Spanien (gegen Saudi-Arabien) und Belgien (gegen den Iran) liefen hierzulande am Sonntag wieder abends, genau wie Frankreich (Montag gegen den Irak). Mit England gegen Ghana schloss eine weitere attraktive Begegnung am Dienstag den zweiten Spieltag der Gruppenphase ab.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika 1:1 Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina 4:1 Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien 2:0 Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden 5:1 Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste 2:1 Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien 4:0 Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran 0:0 Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich 2:0 Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak 3:0 Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan 5:0 Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana 0:0

Vorrunde, 2. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Donnerstag, 18.6. 18:00 A Tschechien – Südafrika 1:1 Donnerstag, 18.6. 21:00 B Schweiz – Bosnien-Herzegowina 4:1 Freitag, 19.6. 00:00 B Kanada – Katar 6:0 Freitag, 19.6. 03:00 A Mexiko – Südkorea 1:0 Freitag, 19.6. 21:00 D USA – Australien 2:0 Samstag, 20.6. 00:00 C Schottland – Marokko 0:1 Samstag, 20.6. 03:00 C Brasilien – Haiti 3:0 Samstag, 20.6. 05:00 D Türkei – Paraguay 0:1 Samstag, 20.6. 19:00 F Niederlande – Schweden 5:1 Samstag, 20.6. 22:00 E Deutschland – Elfenbeinküste 2:1 Sonntag, 21.6. 02:00 E Ecuador – Curaçao 0:0 Sonntag, 21.6. 06:00 F Tunesien – Japan 0:4 Sonntag, 21.6. 18:00 H Spanien – Saudi Arabien 4:0 Sonntag, 21.6. 21:00 G Belgien – Iran 0:0 Montag, 22.6. 00:00 H Uruguay – Kap Verde 2:2 Montag, 22.6. 03:00 G Neuseeland – Ägypten 1:3 Montag, 22.6. 19:00 J Argentinien – Österreich 2:0 Montag, 22.6. 23:00 I Frankreich – Irak 3:0 Dienstag, 23.6. 02:00 I Norwegen – Senegal 3:2 Dienstag, 23.6. 05:00 J Jordanien – Algerien 1:2 Dienstag, 23.6. 19:00 K Portugal – Usbekistan 5:0 Dienstag, 23.6. 22:00 L England – Ghana 0:0 Mittwoch, 24.6. 01:00 L Panama – Kroatien 0:1 Mittwoch, 24.6. 04:00 K Kolumbien – DR Kongo 1:0

Vorrunde, 3. Spieltag: WM-Spiele zur Prime-Time im TV

Am letzten Spieltag der Vorrunde finden traditionell die beiden Spiele einer Gruppe parallel statt. Deshalb war immer nur eine Partie im Free-TV zu sehen, während die Telekom das jeweils andere Spiel sowie eine Konferenz übertrug. Zur Prime-Time spielte erneut Deutschland (gegen Ecuador) am Donnerstag, am Freitag ging es in Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich um Platz eins. Kroatien mit HSV-Star Luka Vuskovic war am Samstagabend gegen Ghana kostenlos empfangbar, während die Fans von England (gegen Panama) auf ein Abo ausweichen mussten.

Datum Uhrzeit (MESZ) Gruppe WM-Spiel Sender Mittwoch, 24.6. 21:00 B Schweiz – Kanada 2:1 Mittwoch, 24.6. 21:00 B Bosnien-Herzegowina – Katar 3:1 Donnerstag, 25.6. 22:00 E Ecuador – Deutschland 2:1 Donnerstag, 25.6. 22:00 E Curaçao – Elfenbeinküste 0:2 Freitag, 26.6. 21:00 I Norwegen – Frankreich 1:4 Freitag, 26.6. 21:00 I Senegal – Irak 5:0 Samstag, 27.6. 23:00 L Kroatien – Ghana 2:1 Samstag, 27.6. 23:00 L Panama – England 0:2

Vorrunde, 3. Spieltag: Alle Spiele bei ARD, ZDF und Magenta