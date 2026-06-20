Er hatte sich seinen großen Traum erfüllt und war zur Weltmeisterschaft gereist. Doch wenige Tage vor dem zweiten Gruppenspiel der Schotten ist Donny Strathie in Boston gestorben. Die berühmte Tartan Army gedenkt ihrem langjährigen Wegbegleiter auf bewegende Weise.

Vor dem Spiel gegen Marokko gab es ein Tribut für den verstorbenen. IMAGO / Shutterstock

Eigentlich wollte Donny Strathie im Kilt auf der Tribüne stehen und Schottlands Nationalmannschaft bei ihrer ersten Weltmeisterschaft seit fast drei Jahrzehnten unterstützen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Der langjährige Fan der „Bravehearts“ ist wenige Tage vor dem WM-Gruppenspiel gegen Marokko in Boston im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilte der schottische Fußballverband mit. Die genauen Umstände seines Todes wurden nicht bekannt.

Mit einem WM-Ticket im Gepäck nach Boston gereist

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Für Strathie war die Reise in die USA etwas ganz Besonderes. Schottland nimmt erstmals seit 28 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teil – ein Moment, auf den viele Anhänger jahrelang gewartet hatten.

Auch Strathie hatte sich diesen Traum erfüllt und war nach Boston gereist, um sein Team vor Ort zu unterstützen. Sein Ticket für das Spiel gegen Marokko am Samstag konnte er jedoch nicht mehr nutzen.

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Laut britischen Medienberichten gehörte der 76-Jährige selbst zur berühmten Tartan Army, der leidenschaftlichen Fangemeinschaft der schottischen Nationalmannschaft.

Fans planen Applaus in der 76. Minute

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Um ihrem langjährigen Weggefährten die letzte Ehre zu erweisen, applaudierte die Tartan Army während des Spiels gegen Marokko in der 76. Minute eine Minute lang.

„Es würde seiner Familie sehr viel bedeuten, wenn wir eine Minute Applaus in der 76. Minute gegen Marokko organisieren können“, hieß es zuvor in einem via Social Media verbreiteten Aufruf.

Die Aktion sollte ein Zeichen der Verbundenheit setzen und an einen Fan erinnern, der die Nationalmannschaft über viele Jahre hinweg begleitet hatte.

Nationaltrainer Clarke spricht der Familie sein Beileid aus

Auch Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke zeigte sich betroffen und richtete vor dem Spiel persönliche Worte an die Familie des Verstorbenen.

Bei all den guten Nachrichten, die die WM für Schottland mit sich bringt, ist dies eine sehr traurige Nachricht“ Clarke

„Bei all den guten Nachrichten, die die WM für Schottland mit sich bringt, ist dies eine sehr traurige Nachricht“, sagte Clarke.

Besonders bewegend sei, dass Strathie zumindest noch einen historischen Moment miterleben durfte. „Ich weiß, dass es Donnys großer Wunsch war, Schottland wieder bei einer WM spielen zu sehen. Zum Glück hat er noch miterleben können, wie wir ein Spiel gewonnen haben, bevor er verstorben ist“, erklärte der Nationaltrainer.

Für die schottischen Fans wurde die Partie gegen Marokko, die man mit 0:1 verlor, damit weit mehr als nur ein weiteres WM-Spiel. (dpa/ggg)