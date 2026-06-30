Das ZDF erzielt bei der Liveübertragung des Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft einen Marktanteil von 74,5 Prozent – trotz spätester Anstoßzeit um 22.30 Uhr.

Zumindest aus Quoten-Sicht war das letzte Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ein Erfolg. Durchschnittlich 17,57 Millionen Menschen sahen das Aus der DFB-Mannschaft im Elfmeterschießen im ZDF. Die Übertragung im Zweiten kam nach Angaben der AGF Videoforschung auf einen Marktanteil von 74,5 Prozent.

Das war die geringste Reichweite der vier deutschen WM-Spiele. Allerdings hatte die Partie des Sechzehntelfinales mit 22.30 Uhr die späteste Anstoßzeit. Der Bestwert wurde beim 7:1 der deutschen Mannschaft in ihrem ersten Spiel gegen Curaçao (Anstoß 19.00 Uhr) mit im Schnitt 23,43 Millionen in der ARD erreicht.

Parallel zu den öffentlich-rechtlichen Sendern überträgt MagentaTV WM-Spiele aus den USA, Mexiko und Kanada. Die Telekom veröffentlicht für ihren kostenpflichtigen Streamingdienst keine Einschaltquoten zu einzelnen Spielen. (Newsdesk/eli)