Fußball-WM

Schwacher Auftritt gegen Ecuador: Enttäuschendes Deutschland verliert letztes Gruppenspiel

MOPO-Redakteur Robin Meyer mit verschränkten Armen vor hellem Hintergrund blickt in die Kamera.
Robin Meyer Sportredakteur in der MOPO-Sportredaktion seit 2017
Jonathan Tah wirkt nach dem 1:2 gegen Ecuador im WM-Spiel in East Rutherford enttäuscht.
Die deutsche Nationalmannschaft musste eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador hinnehmen.

Die deutsche Nationalmannschaft zeigt im letzten Vorrundenspiel der WM 2026 einen ernüchternden Auftritt und verliert gegen Ecuador mit 1:2 (1:1). Hier gibt’s den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.

Den Abschluss der Vorrunde hat sich die deutsche Nationalmannschaft ganz anders vorgestellt. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) hat das DFB-Team eine zwar bedeutungslose, aber empfindliche Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann verlor gegen Ecuador nach einem schwachen Auftritt verdient mit 1:2 (1:1), zieht aber trotzdem als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 ein. Dort geht es nun am Montagabend (22.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) gegen einen Gruppendritten, der sich womöglich erst am frühen Sonntagmorgen herauskristallisiern wird.

Das WM-Spiel im Liveticker

 

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