Fußball-WM

Schwacher Auftritt gegen Ecuador: Enttäuschendes Deutschland verliert letztes Gruppenspiel

Die deutsche Nationalmannschaft musste eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador hinnehmen. IMAGO / HMB-Media

Die deutsche Nationalmannschaft zeigt im letzten Vorrundenspiel der WM 2026 einen ernüchternden Auftritt und verliert gegen Ecuador mit 1:2 (1:1). Hier gibt’s den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.