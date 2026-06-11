Die Fußball-WM sorgt in Mexiko-Stadt schon vor dem Anpfiff für Ausnahmezustände. Millionen Menschen werden zur Eröffnungsfeier und zum ersten Spiel erwartet – deshalb greift die Regierung zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Zum Auftakt der Weltmeisterschaft am Donnerstag steht die mexikanische Hauptstadt praktisch im Fußball-Modus. Die Regierung hat angeordnet, dass an sämtlichen Schulen und Universitäten der Unterricht ausfällt. Zudem sollen viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst von zu Hause aus arbeiten.

Mit dem Schritt will die Regierung das erwartete Verkehrschaos rund um die WM-Eröffnung eindämmen. Auch private Unternehmen wurden aufgefordert, ihren Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen.

Regierung will Staus verhindern

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Hintergrund sind die enormen Menschenmengen, die rund um das legendäre Aztekenstadion erwartet werden. Durch weniger Pendler auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln soll eine Überlastung des Nahverkehrs verhindert werden.

Von der Homeoffice-Regelung ausgenommen sind allerdings wichtige Berufsgruppen. Dazu gehören unter anderem Ärzte, Polizisten, Katastrophenschützer sowie Beschäftigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur.

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Shakira eröffnet die Weltmeisterschaft

Die Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag um 11.30 Uhr Ortszeit im Aztekenstadion. Im Mittelpunkt steht dabei ein Auftritt von Popstar Shakira, die erstmals den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ live vor Publikum präsentieren wird.

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Neben der Kolumbianerin werden weitere internationale Künstler auf der Bühne erwartet. Die Show soll rund eine Stunde dauern.

Gastgeber Mexiko eröffnet das Turnier

Direkt im Anschluss startet die sportliche Action. Um 13.00 Uhr Ortszeit wird die Weltmeisterschaft offiziell mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika eröffnet.

Für Mexiko-Stadt bedeutet das einen historischen Tag – und offenbar auch einen Tag ohne Schule und Büro für Millionen Menschen.(dpa/ggg)