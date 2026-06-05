Schon zum WM-Start: Shakira macht die Mexikaner verrückt

Das wird eine Fiesta! Popstar Shakira wird bei der WM-Eröffnungsfeier am 11. Juni in Mexiko-Stadt den offiziellen Song „Dai Dai“ erstmals live aufführen. Das kündigte der Weltverband FIFA an – eine Woche vor dem Start des Turniers. Gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy wird die Kolumbianerin vor den Fans im Aztekenstadion der mexikanischen Hauptstadt auftreten. Shakira macht die Mexikaner verrückt!

„Der mit Spannung erwartete Auftritt wird auf ein unvergessliches Eröffnungsspiel einstimmen, das Fans aus aller Welt zu einem Fest des Fußballs, der Musik und der Kultur zusammenbringt“, hieß es in einer FIFA-Mitteilung zur Bekanntgabe des Programms.

Große Shakira-Show vor dem Eröffnungsspiel der WM

Die Eröffnungsshow der WM soll 90 Minuten vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Mexiko und Südafrika beginnen. Künstler wie Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs und Alejandro Fernández werden ebenfalls auftreten.

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Shakira war zuvor als eine der Künstler und Künstlerinnen angekündigt worden, die bei der erstmaligen Halbzeitshow des WM-Endspiels am 19. Juli in den USA auftreten sollen. Dort will sie „Dai Dai“ ebenfalls performen.

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Mit „Waka Waka“ steuerte Shakira bereits 2010 den offiziellen FIFA-Song zur Weltmeisterschaft in Südafrika bei. Den Refrain „Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!“ betteten Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine tanzbare Melodie ein. In dem Song werden neben Fußballstars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé auch große Fußballnationen wie Deutschland erwähnt. „Dai Dai“ bedeutet auf Italienisch so viel wie „Los geht’s“.(dpa/ggg)