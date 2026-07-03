Schön für deutsche WM-Fans: Kracher Mexiko gegen England wird früher angepfiffen!

Fans feiern auf der Paseo de la Reforma in Mexiko-Stadt den 2:0-Sieg der Nationalmannschaft gegen Ecuador. IMAGO/Cristian Leyva

Es wird sicherlich der emotionale Höhepunkt des WM-Achtelfinals: Am Sonntag (Ortszeit) empfängt Gastgeber Mexiko den Fußball-Giganten England im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Eigentlich war der Anpfiff für 2 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Doch nun wird das Spiel wohl vorverlegt und läuft am Sonntagabend zur besten deutschen Sendezeit um 20 Uhr!

Wie Medien in England und Mexiko berichten, denkt die FIFA wegen eines zum ursprünglichen Anpfiff nahenden Unwetters darüber nach, diesen Schritt zu gehen, der laut Statuten erlaubt ist.

WM-Achtelfinale Mexiko gegen England wohl schon um 20 Uhr

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Bereits Mexikos Sechzehntelfinal-Partie am gleichen Ort gegen Ecuador (2:0) konnte wegen eines Unwetters über dem Aztekenstadion erst mit einstündiger Verspätung gestartet werden.

Sollte die FIFA die Entscheidung offiziell treffen, könnten deutsche Fußball-Fans also ohne eine Nachtschicht einschalten – allerdings nur die, die ein Magenta-TV-Abo haben. Der Streaming-Dienst besitzt die exklusiven Rechte am dem Spiel. Das trifft auch für die um 22 Uhr angesetzte Partie zwischen Norwegen und Brasilien am Sonntag zu.

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Engländer wissen nichts von einer Vorverlegung

Für die Engländer würde es eine weitere Herausforderung bedeuten. Trainer Thomas Tuchel hatte sich wegen der ungewohnten Höhe - das Aztekenstadion liegt über 2200 Meter über dem Meeresspiegel - für eine frühere Anreise und zwei Nächte in Mexiko-Stadt entschieden. Offiziell erklärte der englische Verband kurz vor dem Abflug des Teams nach Mexiko, er wisse nichts von einer Verlegung.

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Das hat keinen Einfluss auf uns. Egal, zu welcher Uhrzeit wir spielen, wir werden bereit sein. Morgan Rogers

Mittelfeldspieler Morgan Rogers beteuerte: „Das hat keinen Einfluss auf uns. Egal, zu welcher Uhrzeit wir spielen, wir werden bereit sein.“ Auch sein Teamkollege Marcus Rashford zeigte sich unbeeindruckt von den Spekulationen. „Egal, was alles auf uns zukommt: Wir werden rausgehen, um das Spiel zu gewinnen¶, sagte Rashford.