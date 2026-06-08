Schießerei nahe WM-Teamquartier der Engländer – neun Verletzte

Thomas Tuchel und sein englisches Team bereiten sich aktuell auf den WM-Start vor. Foto: IMAGO/Mark Pain

Bei einer Schießerei in relativer Nähe des englischen Teamquartiers für die WM sind am frühen Samstagmorgen offenbar neun Menschen verletzt worden. Das berichten „The Athletic“ und „The Independent“ am Sonntag übereinstimmend.

Auf der Troost Avenue in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri wurde demnach gegen 4 Uhr morgens die Polizei alarmiert. Die Betroffenen suchten nahegelegene Krankenhäuser auf, niemand wurde demnach lebensgefährlich verletzt.

Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem WM-Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird.

Anzeige

WM-Spielort Kansas City: Neun Verletzte nach Schüssen

Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang. In Orlando wird England am Mittwoch noch gegen Costa Rica testen, um anschließend nach Kansas City zu kommen. Das erste Gruppenspiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bestreitet England am 17. Juni gegen Kroatien.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: „Willkürlich und diskriminierend“: Irans WM-Team darf nicht in den USA übernachten

Angesichts der zentralen Lage in den USA ist Kansas City bei den Teams ein beliebtes Hauptquartier. Neben England schlagen auch Weltmeister Argentinien sowie die Mannschaften aus Algerien und den Niederlanden ihre WM-Lager dort auf. (dpa/sil)