Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stellt nach der Niederlage gegen Ecuador die Leistung der deutschen Offensivspieler infrage und äußert zudem deutliche Zweifel an der Position von Kapitän Joshua Kimmich.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hinterfragt die Rolle und das Auftreten der Offensivspieler Jamal Musiala und Florian Wirtz in der deutschen Nationalmannschaft. „Wenn du kein Selbstvertrauen hast und eben wirklich grübelst die ganze Zeit, muss natürlich auch Julian Nagelsmann darüber nachdenken, wie viele Chancen er ihnen noch im weiteren Verlauf dieses Turniers gibt“, sagte Lothar Matthäus der „Bild“.

Sowohl Musiala als auch Wirtz seien bisher nicht so aufgetreten, wie sie sich es selbst wünschen, sagte der Weltmeister von 1990 nach der 1:2-Niederlage des DFB-Teams im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador. Gerade gegen robuste und defensiv starke Mannschaften wie die Elfenbeinküste und Ecuador sei von den beiden Offensivspielern ein Galatag nötig. Bei der WM erzielte Musiala in der Vorrunde ein Tor, Wirtz bereitete in den drei Spielen bislang zwei Treffer vor.

Matthäus hinterfragt Kimmich-Position erneut

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Ich sehe Joshua nicht auf dem Platz, so wie ich ihn jetzt seit Jahren kenne.“ Lothar Matthäus

Neben den jungen Musiala und Wirtz nimmt der ehemalige Nationalspieler nach der Niederlage gegen Ecuador auch den DFB-Kapitän Joshua Kimmich in die Pflicht. „Ich sehe ihn im Endeffekt als Kapitän nicht von der Körpersprache und von der Positionierung als jemanden, der die Mannschaft führt, der dann Einfluss nimmt, wenn es nicht so läuft“, sagte Matthäus. „Ich sehe Joshua nicht auf dem Platz, so wie ich ihn jetzt seit Jahren kenne.“

Bereits zuvor hatte Matthäus mehrfach gefordert, Kimmichs Rolle zu stärken und ihn von der rechten Defensivseite ins Mittelfeldzentrum zu stellen. Der schnelle David Raum solle in die Außenverteidigung rücken, Kimmich dafür den Platz von seinem Bayern-Teamkollegen Aleksandar Pavlovic einnehmen. {dpa/ggg)