Nach der aufgehobenen Sperre von US-Star Folarin Balogun sieht die Europäische Fußball-Union die Integrität gefährdet. Der Verband weist auf drohende Folgen für den Fußball hin.

US-Präsident Donald Trump soll FIFA-Präsident Gianni Infantino um eine Aufhebung der Sperre für Leon Balogun gebeten haben. picture alliance / PA Images | Suzanne Plunkett

Der Skandal um die aufgehobene Sperre des amerikanischen Stürmers Folarin Balogun macht die Europäische Fußball-Union fassungslos. „Die gestrige Entscheidung, die Umsetzung der automatischen Sperre für ein Spiel nach der Roten Karte für den Spieler Folarin Balogun für eine Probezeit von einem Jahr auszusetzen, hat eine rote Linie überschritten“, schrieb die UEFA in einem Statement. „Wir bringen unsere Fassungslosigkeit angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung zum Ausdruck.“

Der Fußball-Weltverband FIFA hatte die Rot-Sperre von US-Torjäger Balogun aufgehoben. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen und Druck ausgeübt haben, die Sperre zu überprüfen.

UEFA: „Kein Raum für Interpretationen“

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„Der Fußball stützt sich, wie jede andere Sportart auch, auf Regeln, die die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb bilden. Manchmal lassen Regeln Raum für Interpretationen. In diesem Fall jedoch nicht. Eine automatische Mindestsperre von einem Spiel nach einer Roten Karte ist keine Ermessensentscheidung und erfordert keine Entscheidung einer zuständigen Instanz, um in Kraft zu treten“, hob die UEFA hervor.

„Es handelt sich um einen in den Vorschriften verankerten Grundsatz, der keinen Ausnahmen unterliegen darf.“ Andere Spieler in ähnlicher Situation hätten ihre Sperre verbüßt.

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„Integrität des Spiels steht auf dem Spiel“

„Wenn die Rechtssicherheit der Regeln nicht mehr von ihren Hütern gewährleistet wird, steht die Integrität des Spiels auf dem Spiel und die Glaubwürdigkeit eines Wettbewerbs wird untergraben“, warnte der europäische Dachverband. Außerdem würden Präzedenzfälle geschaffen. Gerade Turniere wie die Weltmeisterschaft hätten die Macht, „positive oder negative Auswirkungen auf den Sport als Ganzes zu haben“.

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Die USA treffen in der Nacht zum Dienstag (2 Uhr/ARD und MagentaTV) im WM-Achtelfinale auf Belgien. (dpa/ggg)